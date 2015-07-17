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    Бабаев не исключил возвращение Думбия

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в очередной раз подтвердил, что селекционная служба клуба находится в поисках форварда. Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в возвращении в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Селекционная работа ведeтся. В первую очередь нужно усилиться нападающим. Найти футболиста, способного усилить ЦСКА за адекватные средства, очень сложно. Хочется решить эту задачу до старта Лиги чемпионов. Посмотрим, как в итоге получится. Вариант с Кержаковым не рассматриваем. Возвращение Сейду Думбия? Всe возможно.
    На данный момент позиция «Ромы» категорична. Итальянцы готовы только продавать футболиста. Мало команд, готовых купить футболиста за эту сумму. Рассматриваем все варианты, которые могут позволить усилить состав за разумные деньги», — сказал Бабаев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 18:52
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    Комментарии (24)
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    Fester_Addams
    1437152943
    Думбия исключил возвращение Бабаева...
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    mondm
    1437158283
    Подождем!
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    cska plus
    1437160183
    Надо Рома надо!
    Ответить
    pif57
    1437162843
    Хорошо бы было, но на всё воля божья!
    Ответить
    морозз
    1437163001
    Наверное бы пригодился...но халява у Гинера не пройдёт однозначно!
    Ответить
    ФорвардЪ
    1437165587
    это он сказал \"все возможно\" чтоб от него отстали! если его еще спросили , Месси может подпишите, он так же ответил бы, что все возможно ! не вернется Думбия в ЦСКА!
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    rifcenter вернулся
    1437178106
    Гинер Давай... Думбия нужен... Незнамо как
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    Павлюченко 13
    1437224744
    Лучше Мбенге у Терека купить, дешевле будет, и проблем со здоровьем, как у Сейду нет!
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    nahan
    1437224750
    Было бы здорово.
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    ologreds
    1694997597
    numo435927
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