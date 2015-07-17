Бабаев не исключил возвращение Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в очередной раз подтвердил, что селекционная служба клуба находится в поисках форварда. Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в возвращении в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.
«Селекционная работа ведeтся. В первую очередь нужно усилиться нападающим. Найти футболиста, способного усилить ЦСКА за адекватные средства, очень сложно. Хочется решить эту задачу до старта Лиги чемпионов. Посмотрим, как в итоге получится. Вариант с Кержаковым не рассматриваем. Возвращение Сейду Думбия? Всe возможно.
На данный момент позиция «Ромы» категорична. Итальянцы готовы только продавать футболиста. Мало команд, готовых купить футболиста за эту сумму. Рассматриваем все варианты, которые могут позволить усилить состав за разумные деньги», — сказал Бабаев.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.