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    В «Рубине» еще не приняли решения по Девичу

    Генеральный директор «Рубина» Айрат Гараев сообщил, что в клубе еще не приняли решения по поводу нападающего Марко Девича. В январе прошлого года казанцы отдали футболиста в аренду в катарский «Аль-Райан», за который он забил 11 голов в 18 матчах.

    «Девич вернулся из аренды. Тренерский штаб «Рубина» примет по нему решение.Дело в том, что он вернулся к нам после того как основа уехала на сборы. Просто таким образом была рассчитана аренда. Поэтому занимался с тренерами молодежного состава» – сказал Гараев «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 17:47
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    Комментарии (16)
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    Levadia
    1437146156
    Биля то в курсе,что такой игрок числится в команде?)
    Ответить
    КержаковНа
    1437146534
    Окажется в Ростове
    Ответить
    ПатриотЪ
    1437146831
    [Соблюдайте правила] руководство Рубина угробило форварда.
    Ответить
    Mr_Murder
    1437148189
    Убили Марко...жаль!!!
    Ответить
    chromage
    1437148339
    Переходил, то он к Бердыеву, а попал к физруку. Понятное дело, что Девич сам не захотел играть дальше в Рубине. А нападающий классный...
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    FootballFun1985
    1437150381
    Неплохой форвард, а среди оных с украинским паспортом, так и вообще один из лучших. В Рубине, правда, пока не получается у него.
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    pab
    1437153027
    Хорошая замена Портнягину
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    SD-Podonok
    1437155826
    В Дніпро або Зору хай переходить! На радар Фоменку для збірної.
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    rubinovyi2
    1437161602
    А пора бы уже и принять.
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    ologreds
    1694997597
    numo435921
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