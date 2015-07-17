В «Рубине» еще не приняли решения по Девичу

Генеральный директор «Рубина» Айрат Гараев сообщил, что в клубе еще не приняли решения по поводу нападающего Марко Девича. В январе прошлого года казанцы отдали футболиста в аренду в катарский «Аль-Райан», за который он забил 11 голов в 18 матчах.









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Девич вернулся из аренды. Тренерский штаб «Рубина» примет по нему решение.Дело в том, что он вернулся к нам после того как основа уехала на сборы. Просто таким образом была рассчитана аренда. Поэтому занимался с тренерами молодежного состава» – сказал Гараев «Спорт-Экспрессу».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.