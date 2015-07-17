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    Ван Гаалу нужны еще два футболиста

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что процесс комплектования команды не завершен. Голландец сказал, что хотел бы усилить еще две позиции.

    «Ожидаю ли я еще приобретений? Я надеюсь. Думаю, мы еще не закончили. Это то, что я уже говорил на многих пресс-конференциях. Нам нужен баланс при выборе, и я думаю, что нам нужно улучшить, по крайней мере, еще две позиции. И при возможности мы должны сделать это.
    Но мы будем покупать игроков, которые поднимут наш уровень. Это будет решать руководство, но я должен быть уверен, что игрок может справиться с ритмом Премьер-лиги», – сказал Ван Гаал.

    Напомним, что манкунианцы в это межсезонье уже пополнились Бастианом Швайнштайгером, Маттео Дармианом и Морганом Шнейдерлином.

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    Источник: Goal.com

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    17.07.2015 16:06
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    Комментарии (89)
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    Planet Georgia
    1437151388
    Защитники новые нужны МЮ!
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    Smithy
    1437152339
    отаменди берите на цз, рамос для вас слишком жирно
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    ReD_MU_DeVIL
    1437154545
    Ждём центрального защитника и нападающего мирового уровня
    Ответить
    DonnyDarko
    1437157673
    Шварцнегера ещё осталось подписать для полного комплекта,и норм
    Ответить
    Genri 100
    1437157874
    Дорогие БОЛЕЛЫ МЮ,не забываем что у МЮ есть впереди 4 потрясные игры,а афиши просто дух захватывает,если кто не помнит напоминаю 17-июля клуб america 21-июля клуб san jose 25-июля клуб barselona 29-июля клуб psg жду с нетерпение,удачи МЮ
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    Ahli Sunna
    1437162225
    Ван Гаал с молодыми ребятами Аякса добивался того чего не могут всякие Челси и МС с их составами из супер мега звёзд! да, и как играла Голландия на ЧМ под руководством Ван Гаала? ваши то физруки и этого не могут!
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    artemka451
    1437164960
    Ван Галу походу пиз...ей хороших надо!!!!!!!!!!!!!
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    Deuced
    1437204217
    из нападения кто кроме Руни остался?
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    nahan
    1437223301
    Одного центрбека и одного напа.
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    ologreds
    1694997597
    numo435911
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