Ван Гаалу нужны еще два футболиста

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что процесс комплектования команды не завершен. Голландец сказал, что хотел бы усилить еще две позиции.
«Ожидаю ли я еще приобретений? Я надеюсь. Думаю, мы еще не закончили. Это то, что я уже говорил на многих пресс-конференциях. Нам нужен баланс при выборе, и я думаю, что нам нужно улучшить, по крайней мере, еще две позиции. И при возможности мы должны сделать это.
Но мы будем покупать игроков, которые поднимут наш уровень. Это будет решать руководство, но я должен быть уверен, что игрок может справиться с ритмом Премьер-лиги», – сказал Ван Гаал.
Напомним, что манкунианцы в это межсезонье уже пополнились Бастианом Швайнштайгером, Маттео Дармианом и Морганом Шнейдерлином.
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Напомним, что манкунианцы в это межсезонье уже пополнились Бастианом Швайнштайгером, Маттео Дармианом и Морганом Шнейдерлином.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.