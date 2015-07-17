Рибери пропустит начало сезона

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери не успеет восстановиться от травмы к началу сезона в бундеслиге. Француз продолжает лечение после травмы голеностопа и не поедет с командой в предсезонный тур.





«Рибери не будет готов к первой игре сезона. Однако ему становится лучше, что настраивает меня на оптимистический лад», — сказал главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола.



Свой первый матч в бундеслиге баварцы проведут 14 августа в Мюнхене против «Гамбурга».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Рибери не будет готов к первой игре сезона. Однако ему становится лучше, что настраивает меня на оптимистический лад», — сказал главный тренер мюнхенцевСвой первый матч в бундеслиге баварцы проведут 14 августа в Мюнхене против «Гамбурга».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.