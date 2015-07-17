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    Рибери пропустит начало сезона

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери не успеет восстановиться от травмы к началу сезона в бундеслиге. Француз продолжает лечение после травмы голеностопа и не поедет с командой в предсезонный тур.


    «Рибери не будет готов к первой игре сезона. Однако ему становится лучше, что настраивает меня на оптимистический лад», — сказал главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола.

    Свой первый матч в бундеслиге баварцы проведут 14 августа в Мюнхене против «Гамбурга».

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    Источник: Goal.com

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    17.07.2015 15:32
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    Комментарии (15)
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    wemuo
    1437143062
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    qisi78
    1437144693
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    Arhive
    1437144981
    великий Франк! может пора отдохнуть? или попробовать себя в штатах? это будет невосполнимая деталь Баварии..
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    InDaDream
    1437145115
    Понятно, что лучшие годы позади (( Но здоровый Франк всегда будет в основе и ниипет
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    sir_Alex
    1437145162
    Здоровья \"лицу со шрамом\"!
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    Planet Georgia
    1437146004
    Удачи Рибери!
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    dimagas1
    1437155547
    Не везет ему что то((((
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    Рустам Хусейнов
    1437200898
    Бавария в этом сезоне добьется большего.
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    nahan
    1437222840
    После травмы всегда тяжело вернуть былую игру.
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    ologreds
    1694997597
    numo435908
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