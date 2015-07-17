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    Бабаев: «Будем общаться с «Кубанью» по поводу Базелюка»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пока не знает, где в предстоящем сезоне будет играть нападающий Констатин Базелюк. Армейцы отдали 22-летнего игрока в аренду в «Кубань», однако краснодарцы решили отказаться от услуг форварда.

    «Сейчас не готов ответить на этот вопрос. Действительно, «Кубань» изъявила желание расторгнуть арендное соглашение с Базелюком. С юридической точки зрения никаких оснований для этого нет, но мы пообщаемся с руководством краснодарского клуба, выясним, что там произошло. Наверное, такая позиция «Кубани» связана с приобретением Аршавина и Павлюченко. Мы же не заинтересованы в том, чтобы наш футболист полировал лавку», – сказал Бабаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2015 15:19
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    Комментарии (60)
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    cska-62
    1437145666
    Если Базелюка отдавать в чешскую \"Спарту\", то не сегодня... А то, не дай Бог, с обиды сделает пару \"покеров\" родному клубу... :-))))))
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    redbluegorsk
    1437146897
    Похоже Костя окончательно сдулся...
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    rtm Solncedar
    1437147254
    Костя на сборах с \"Кубанью\" проболел все сборы.Температурил.( Один раз выпустили на спарринге на 10 минут. Никакой. Нужно понять - очень болезненный парень. Вот его и вернули. Надеюсь по доброму договорятся.
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    sir_Alex
    1437147885
    Не знают, кому пристроить это "юное дарование"
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    sir_Alex
    1437148079
    А там и губить нечего
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    112910415
    1437149136
    неладно с парнем
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    Masimobelini
    1437152548
    Как так? Московские журналисты Базелюка уже звездой было объявили....а тут от него Кубань отказывается! ...Видимо ,парень впечатлил талантом;)
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    Miha
    1437163907
    Похоже Костя поплыл... То ли контракт вскружил голову то ли просто зазвездился. ФНЛ уже не за горами Константин! Ибо нужно браться за дело☝️
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    KLINSI
    1437220698
    Ещё один не оправдал авансов(.
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    ologreds
    1694997597
    numo435907
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