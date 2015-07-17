Бабаев: «Будем общаться с «Кубанью» по поводу Базелюка»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пока не знает, где в предстоящем сезоне будет играть нападающий Констатин Базелюк. Армейцы отдали 22-летнего игрока в аренду в «Кубань», однако краснодарцы решили отказаться от услуг форварда.









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Сейчас не готов ответить на этот вопрос. Действительно, «Кубань» изъявила желание расторгнуть арендное соглашение с Базелюком. С юридической точки зрения никаких оснований для этого нет, но мы пообщаемся с руководством краснодарского клуба, выясним, что там произошло. Наверное, такая позиция «Кубани» связана с приобретением Аршавина и Павлюченко. Мы же не заинтересованы в том, чтобы наш футболист полировал лавку», – сказал Бабаев.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.