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    Симонян:«В Китае Капелло предлагали в три раза больше»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло имел предложение о контракте из Китая в три раза превышающее российское, но ответил отказом. Недавно итальянский специалист разорвал контракт с РФС по взаимной договоренности.
    «Ему предлагал китайский клуб, как мне сказали, в три раза больше, чем у него был контракт здесь. Он отказался, потому что решил время посвятить России», – заявил Симонян.

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    Источник: Р-Спорт

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    17.07.2015 12:50
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    Комментарии (86)
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    Leha-ha50
    1437140808
    Хватит искать отмазки .....всех долой!!! Хоть бы один честно сказал, что мол виноваты , что обмишурились. Так нет, как водичка с гусей!!!
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    AlexKane
    1437143176
    И что теперь?в лохах то вы остались а не китайцы
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    112910415
    1437144586
    слава тренеру! он задумал опустить именно нашу сборную, и не отступил от благородного замысла!
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    АрсенБурбулятр
    1437145105
    ну и что, нужно смотреть не на единых выскочек, а на адекватное большинство
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    cergei1971
    1437145500
    Ехал бы в Китай.Там его уровень!Весь бы Китай развалил.Ха ха ха Не в деньгах счастья а в их количестве если бы он любил футбол он бы отказал бы и не стал брать компенсацию!!!!!А так все пустые слова я хотел помочь России развалил деньги забрал жучек не отказал
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    SanitarForest
    1437153653
    И?
    Ответить
    112910415
    1437154379
    сразу всех успокоил!
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    Чист
    1437214030
    умываются
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    SZ
    1437346562
    Ничего удивительного, там и денег на руках больше.
    Ответить
    ologreds
    1694997599
    numo435896
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