Симонян:«В Китае Капелло предлагали в три раза больше»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло имел предложение о контракте из Китая в три раза превышающее российское, но ответил отказом. Недавно итальянский специалист разорвал контракт с РФС по взаимной договоренности.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Ему предлагал китайский клуб, как мне сказали, в три раза больше, чем у него был контракт здесь. Он отказался, потому что решил время посвятить России», – заявил Симонян.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.