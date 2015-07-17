Аршавин: «Мое имя будет заставлять меня играть на хорошем уровне»

Нападающий Андрей Аршавин, подписавший однолетний контракт с «Кубанью», поделился впечатлениями от Краснодара, а также признался, что по некоторым причинам его переход в краснодарскую команду немного затянулся:
«Мое имя только будет заставлять меня играть на хорошем уровне, потому что я не хочу, чтобы в газетах или болельщики меня поливали. В Краснодаре любят футбол, это точно. Здесь всегда на матчи приходило много народа. Если бы еще трибуну, которая за воротами, пододвинуть ближе к полю, тогда вообще было бы хорошо.
Я поговорил со своим дядей, который выступил в роли агента. Он спросил меня: «Ты не против пойти в «Кубань»?» Я ответил, что, в принципе, соглашусь, наверное. По тем или иным причинам мой переход немножко затягивался», – сказал Аршавин в интервью клубному телевидению.
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