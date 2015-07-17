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    • Аршавин: «Мое имя будет заставлять меня играть на хорошем уровне»

    Аршавин: «Мое имя будет заставлять меня играть на хорошем уровне»

    Нападающий Андрей Аршавин, подписавший однолетний контракт с «Кубанью», поделился впечатлениями от Краснодара, а также признался, что по некоторым причинам его переход в краснодарскую команду немного затянулся:
    «Мое имя только будет заставлять меня играть на хорошем уровне, потому что я не хочу, чтобы в газетах или болельщики меня поливали. В Краснодаре любят футбол, это точно. Здесь всегда на матчи приходило много народа. Если бы еще трибуну, которая за воротами, пододвинуть ближе к полю, тогда вообще было бы хорошо.
    Я поговорил со своим дядей, который выступил в роли агента. Он спросил меня: «Ты не против пойти в «Кубань»?» Я ответил, что, в принципе, соглашусь, наверное. По тем или иным причинам мой переход немножко затягивался», – сказал Аршавин в интервью клубному телевидению.
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    Источник: ФК «Кубань»

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    17.07.2015 11:37
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    Комментарии (45)
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    starche
    1437133925
    Хочется в это верить.
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    Linxform
    1437138018
    Вот только по полю на скорости перемещаться позволяет не имя, а дыхалка и ноги. И как раз с последними у Эндрю уже давно проблемы.
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    xslayer
    1437140263
    И что мне от любви осталось ныне, Только имя... ))
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    Севастопольский
    1437140374
    Аршавин: «Мои чипсы будут заставлять меня играть на хорошем уровне»
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    gentlewolf
    1437140386
    Мое имя будет мне помогать играть лучше, а отравление чипсами - хуже. думаю сыграю средне.
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    ЛиверпулькинГлор
    1437142186
    Зенит - хуйня
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    AlexKane
    1437143864
    Прям такое уж великое имя
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    Espana-Deutschland
    1437143930
    Сыграл неплохо на ЕВРО 2008 и уже \"имя\"?
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    3емлянин
    1437152577
    Аршавин: \"Ну, если Я не оправдал Ваши ожидания, это Ваши проблемы\" ААААА Ха Ха Ха :~))
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    ologreds
    1694997599
    numo435888
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