Аршавин: «Мое имя будет заставлять меня играть на хорошем уровне»

Нападающий Андрей Аршавин, подписавший однолетний контракт с «Кубанью», поделился впечатлениями от Краснодара, а также признался, что по некоторым причинам его переход в краснодарскую команду немного затянулся:

«Мое имя только будет заставлять меня играть на хорошем уровне, потому что я не хочу, чтобы в газетах или болельщики меня поливали. В Краснодаре любят футбол, это точно. Здесь всегда на матчи приходило много народа. Если бы еще трибуну, которая за воротами, пододвинуть ближе к полю, тогда вообще было бы хорошо.