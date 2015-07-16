Президент днепродзержинской «Стали»: «Морально готовы к «Динамо»

Президент днепродзержинской «Стали» Максим Завгородний поделился эмоциями о включении клуба в Премьер-лигу.
«Это очень большой и серьезный вызов для команды, но мы готовы его принимать. Очень много работы и мало времени, есть организационные вопросы. Надеюсь, что маленький клуб из маленького города сможет заявить о себе в Премьер-лиге. Мы были готовы к этому решению, чтобы успеть стартовать в чемпионате.
Первая игра в воскресенье с «Динамо» Киев. Готовы мы к чемпиону Украины? Это риторический вопрос, на него пока сложно ответить. Готовимся. Морально – точно готовы, – сказал Завгородний в интервью телеканалу»Футбол1».
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