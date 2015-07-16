Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Президент днепродзержинской «Стали»: «Морально готовы к «Динамо»

    Президент днепродзержинской «Стали»: «Морально готовы к «Динамо»

    Президент днепродзержинской «Стали» Максим Завгородний поделился эмоциями о включении клуба в Премьер-лигу.
    «Это очень большой и серьезный вызов для команды, но мы готовы его принимать. Очень много работы и мало времени, есть организационные вопросы. Надеюсь, что маленький клуб из маленького города сможет заявить о себе в Премьер-лиге. Мы были готовы к этому решению, чтобы успеть стартовать в чемпионате.
    Первая игра в воскресенье с «Динамо» Киев. Готовы мы к чемпиону Украины? Это риторический вопрос, на него пока сложно ответить. Готовимся. Морально – точно готовы, – сказал Завгородний в интервью телеканалу»Футбол1».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии (30)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    10 seconds to stars
    1437063014
    Сталь ещё год назад играла во второй лиги и вот так вот в дебютном сезоне в первой, смогла пробиться в вышку. Респект)
    Ответить
    nikitchyk
    1437077824
    удачи вам
    Ответить
    Donbass_Za_Dynamo
    1437078366
    Опять бомжатские тролли-[Соблюдайте правила]и загадили футбольную тему своим политическим маразмом. Идите лучше обсуждайте тему про потенциальную продажу своего псевдофутболиста в Челси.
    Ответить
    Akatsuki72
    1437078440
    Думаю, что вынос тела будет в первом туре!
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1437079209
    Возвращаемся в 90-е, к командам Темп Шепетовка, Верес Ровно, Сталь Алчевск... Больно и обидно.
    Ответить
    cska plus
    1437095622
    Зачем нам новости из укропии!
    Ответить
    VIPded
    1437113004
    Уровень УПЛ впечатляет...)))
    Ответить
    denmig
    1437122592
    укр сталь все купил!
    Ответить
    ЮЗИК
    1437123204
    морально этого мало
    Ответить
    ologreds
    1694997601
    numo435857
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+