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    Днепродзержинская «Сталь» стала 14-м участником УПЛ

    В украинской Премьер-лиге 2015/2016 будет выступать днепродзерджинская «Сталь». 29 членов Исполкома ФФУ проголосовали за это решение, 7 отдали свой голос за мариупольский «Ильичевец», а один представитель ФФУ воздержался. Сообщается, что мариупольцы будут подавать в суд на это решение.

    «Я бы сказал, что ставить какие-то ультиматумы неуместно. Говорить о том, что они будут воевать – это их право, пусть они это реализуют. Но я бы на их месте сосредоточился на подготовке футболистов, чтобы вернуться в чемпионат в следующем году. Исполком решение принял. Чемпионат начинается. Правило Ильичевца оспаривать никто не запрещает. Но я бы поставил точку в этом вопросе.
    Я считаю, что Ильичевец должен согласиться с этим решением. Голосование было достаточно убедительным, 29 за Сталь, 7 за Ильичевец и 1 воздержался. Я считаю, в этой ситуации восторжествовал спортивный принцип. Нужно заканчивать вести войны в украинском футболе», – сказал вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.
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    Источник: UA-Футбол

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    16.07.2015 17:32
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    Комментарии (31)
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    Приднестровье
    1437075575
    а админы в целях набивки постов решили кинуть такую тему ради срача на национальной почве..пожалуй скопирую данный текст и сделаю скины и отправлю куда нужно.. что бы увидели чем занимается данный сайт.. нет что бы закрыть коменты..зная что будет ругань..
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    kkomov
    1437078208
    поскребли по сусекам - чего то нашли. что за чемпионат такой дивный?
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    рус фан
    1437088330
    Ильечевцу просто с названием не повезло в нынешнее время.
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    semple09
    1437098450
    Торжество развитой демократии - соревновательные вопросы решаются голосованием. Видимо в конце сезона будут избирать чемпиона.
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    MagistrMagii
    1437099835
    ну и нормально, ещё один повод Мариуполю перейти в ДНР, а затем в состав России)
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    Akatsuki72
    1437112257
    О каком спортивном принципе можно говорить, если всё решало голосование?
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    MariupolFERD
    1437118387
    В Украине всё несправедливо. В прошлые сезоны Карпаты , Металлург З не выгонялись из Премьер лиги в аналогичных ситуациях. А Карпаты вообще доказано было, что сдавали матчи Металлисту...
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    alboro
    1437118619
    Тарута не фан
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    alboro
    1437122240
    Тарута не фан
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    ologreds
    1694997601
    numo435854
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