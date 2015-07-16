Днепродзержинская «Сталь» стала 14-м участником УПЛ

В украинской Премьер-лиге 2015/2016 будет выступать днепродзерджинская «Сталь». 29 членов Исполкома ФФУ проголосовали за это решение, 7 отдали свой голос за мариупольский «Ильичевец», а один представитель ФФУ воздержался. Сообщается, что мариупольцы будут подавать в суд на это решение.

«Я бы сказал, что ставить какие-то ультиматумы неуместно. Говорить о том, что они будут воевать – это их право, пусть они это реализуют. Но я бы на их месте сосредоточился на подготовке футболистов, чтобы вернуться в чемпионат в следующем году. Исполком решение принял. Чемпионат начинается. Правило Ильичевца оспаривать никто не запрещает. Но я бы поставил точку в этом вопросе.

Я считаю, что Ильичевец должен согласиться с этим решением. Голосование было достаточно убедительным, 29 за Сталь, 7 за Ильичевец и 1 воздержался. Я считаю, в этой ситуации восторжествовал спортивный принцип. Нужно заканчивать вести войны в украинском футболе», – сказал вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.

