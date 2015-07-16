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    Роман Павлюченко стал игроком «Кубани»

    Нападающий Роман Павлюченко стал игроком «Кубани». Контракт 33-летнего игрока рассчитан на один год.

    «Роман Павлюченко – еще одно наше приобретение, которое даже не нужно особенно комментировать. Сложно переоценить его международный опыт, который безусловно поможет нам в предстоящем сезоне. Мы рады приветствовать Романа, родившегося, к слову, тоже на Кубани, в нашем коллективе и желаем ему ярко проявить свои лучшие спортивные качества, в которых не сомневаемся», – прокомментировал переход футболиста генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко.

    Последним клубом форварда был «Локомотив», который он покинул нынешним летом на правах свободного агента.
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    Источник: ФК «Кубань»

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    16.07.2015 14:26
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    Комментарии (131)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    killerman77
    1437081912
    да роме совершенно индифферентно где полировать скамеечку - лишь бы бабло капало в карман
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    адекватный ))
    1437083311
    желаю удачи Роману! Пусть проявит себя в Кубани по полной. Жаль, что уже не в Локо, надеюсь, нам он забивать не будет ) а остальным - непременно ;)
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    alessios1990
    1437102526
    Роман же вроде собирался уехать доигрывать на Ближний Восток) Переход Павлюченко в Кубань это реально очень неожиданная новость! Теперь в Кубани будет играть связка форвардов бронзовой сборной России образца Евро-2008: Аршавин-Павлюченко) Удачи спящему гиганту в Краснодаре!
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    mokkee
    1437110301
    Роман Павлюченко давно надо повесить бутсы на гвоздь
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    Vladimir 808
    1437110960
    Могу предположить, что если Роману и Андрею дадут достаточно времени, то эта пара наколотит еще голов будь здоров! А точнее штук 15-17!!! Успеха , вам парни, в кубанской карьере!!!
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    Sevastopol-www
    1437113927
    Снова без свободы...
    Ответить
    KURUM
    1437114277
    Итог: 30 игр, 1 забитый гол с пенальти... куча выкинутых средств..
    Ответить
    Rom81
    1437115356
    Бревно плывёт по течению, всё ниже...
    Ответить
    Raulya
    1437122669
    Клуб пенсионеров))) Шава Павлюк)))
    Ответить
    ologreds
    1694997603
    numo435839
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