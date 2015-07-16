Нападающий Роман Павлюченко стал игроком «Кубани». Контракт 33-летнего игрока рассчитан на один год.



«Роман Павлюченко – еще одно наше приобретение, которое даже не нужно особенно комментировать. Сложно переоценить его международный опыт, который безусловно поможет нам в предстоящем сезоне. Мы рады приветствовать Романа, родившегося, к слову, тоже на Кубани, в нашем коллективе и желаем ему ярко проявить свои лучшие спортивные качества, в которых не сомневаемся», – прокомментировал переход футболиста генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко.





Последним клубом форварда был «Локомотив», который он покинул нынешним летом на правах свободного агента.

