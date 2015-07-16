Источник: «Сталь» победила в голосовании за место в украинской Премьер-лиге

Днепродзержинская «Сталь» будет выступать в украинской Премьер-лиге сезона-2015/16, заменив обанкротившийся донецкий «Металлург», утверждает источник.



К такому решению пришли члены исполнительного комитета федерации футбола Украины. Отметим, что официально о решении пока не объявлено.

Опрос в исполкоме проводился накануне вечером в факсовом режиме. Ранее сообщалось, что ФФУ рекомендует исключить из Премьер-лиги «Говерлу», допустив к участию в чемпионате и «Сталь», и «Ильичевец». Согласно регламенту УПЛ, место «Металлурга» должен занять «Ильичевец». Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!