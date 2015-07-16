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    • Источник: «Сталь» победила в голосовании за место в украинской Премьер-лиге

    Источник: «Сталь» победила в голосовании за место в украинской Премьер-лиге

    Днепродзержинская «Сталь» будет выступать в украинской Премьер-лиге сезона-2015/16, заменив обанкротившийся донецкий «Металлург», утверждает источник.

    К такому решению пришли члены исполнительного комитета федерации футбола Украины. Отметим, что официально о решении пока не объявлено.
    Опрос в исполкоме проводился накануне вечером в факсовом режиме. Ранее сообщалось, что ФФУ рекомендует исключить из Премьер-лиги «Говерлу», допустив к участию в чемпионате и «Сталь», и «Ильичевец». Согласно регламенту УПЛ, место «Металлурга» должен занять «Ильичевец».
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    Источник: Matchday.ua

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    16.07.2015 11:31
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    Комментарии (123)
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    ПатриотЪ
    1437039267
    Предлагаю проголосовать за закрытие лавочки под вывеской \"УгПЛ\".
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    neveldomha
    1437040179
    В память Иосифа Виссарионовича. И в честь Павки Корчагина.
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    Sem25
    1437040262
    Определенно, новость достойна быть в главных!))) Люди, с ума не сходите на радость Ульяне)))
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1437041999
    Че за дурдом?Дом-2?голосование,споры-пересуды,смс чат в прямом эфире
    Ответить
    post-navigator
    1437042262
    Днепродзержинская \"Сталь\" - какое-то не вполне евроинтегрированное словосочетание. Как-то не соответствует либеральным ценностям общечеловеков :)
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    BloodyНeart
    1437042669
    Впервые слышу про такой клуб,но желаю удачи. Вату как обычно бомбит.
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    vampir1991
    1437052269
    Странные голосования, разве в УПЛ нет регламента? Скоро чемпионов будут по СМС определять?
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    Dead Silence
    1437057158
    Наконец-то адекватное решение приняли
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    Barca09-09
    1437468111
    Вот и хорошо
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    ologreds
    1694997603
    numo435826
    Ответить
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