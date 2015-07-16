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    «Ювентус» интересуется Дракслером

    Руководство «Ювентуса» намерено реинвестировать средства от продажи полузащитника Артуро Видаля в «Баварию» для усиления состава.
    Сообщается, что туринцы заинтересованы в приобретении игрока «Шальке» Юлиана Дракслера. Сумма трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро.
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    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2015 06:45
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    Комментарии (13)
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    Ystavshiy
    1437019879
    Очень странно, что уход полузащитника собрались компенсировать нападающим )) Нападающих хватает, Манджукич, Дибала, Мората, Дзадза, Льеоренте еще не ушел!
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    Бавария 2001
    1437020675
    Шальке ясно дал понять всем да и Дракслер тоже, что трансфер Юлиана куда либо этим летом не возможен. Ну или придется выложить не меньше, если не больше Видаля за игрока.
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    Субъективное мнение
    1437020817
    Совсем разные игроки, и не понятно за счет чего Юлиан будет заменой Видалю. Да и вообще прошедшие пару сезонов немец становился в развитии, думаю если и не Ювентус, то новый клуб ему нужен обязательно...
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    Caesar555
    1437026566
    Хороший вариант для Юве, Дракслер будет прогрессировать.
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    Juventus21
    1437033526
    Есть слухи, что Видаль перейдёт в Баварию, а Гётце в Юве.
    Ответить
    Karakas
    1437048984
    хотелось бы его увидеть в юве
    Ответить
    Arhive
    1437068317
    не то пальто.
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    juventus87_87
    1437102115
    Зачем брать Юльку,такой же игрок как и Шюрле если еще не хуже,лучше добавить и взять Ройса,не понимаю я логики Маротты.
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    ologreds
    1694997605
    numo435807
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