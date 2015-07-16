«Ювентус» интересуется Дракслером

Руководство «Ювентуса» намерено реинвестировать средства от продажи полузащитника Артуро Видаля в «Баварию» для усиления состава.

Сообщается, что туринцы заинтересованы в приобретении игрока «Шальке» Юлиана Дракслера. Сумма трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро. Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!