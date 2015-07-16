«Шальке-04» – главный претендент на Шакири

Руководство «Интера» определилось с продажей полузащитника Джердана Шакири. Миланцы достигли принципиальной договоренности по трансферу швейцарца с «Шальке».



Завтра в Милан должен прибыть представитель немецкого клуба, чтобы согласовать все детали будущей сделки. Сам Шакири готов принять это предложение. Интерес к швейцарцу также проявляет «Сток Сити», который готов выложить за футболиста 17 млн евро.





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