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    «Шальке-04» – главный претендент на Шакири

    Руководство «Интера» определилось с продажей полузащитника Джердана Шакири. Миланцы достигли принципиальной договоренности по трансферу швейцарца с «Шальке».

    Завтра в Милан должен прибыть представитель немецкого клуба, чтобы согласовать все детали будущей сделки. Сам Шакири готов принять это предложение. Интерес к швейцарцу также проявляет «Сток Сити», который готов выложить за футболиста 17 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 00:53
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    Комментарии (10)
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    КиLLеr
    1437002712
    Продают,не дав толком себя проявить,удачи!
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    Kid Ink-95
    1437003140
    Очень жаль(эх манчини какой же ты [кю] в конце концов...продать Шака и купить вместо него условного Йойо или Перишича вверх идиотизма=имхо еси Шак всё ж уйдет,то желаю ему всего наилучшего,.надеюсь там у него все получиться)раз у нас на него больше не расчитывают,коротышkе стоит послать физрука [Соблюдайте правила] и валить,уверен подобных ошибок албанец больше не повторит..удачи
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    КПР
    1437013376
    В Шальке все как то растворяются,
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    Ronin Sibir
    1437018319
    Еще одна приятная новость.
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    Бавария 2001
    1437020945
    Надеюсь Шак не для замены Фарфану, которого сватают в ОАЭ-н. Уж очень приличная команда собралась у кобальтовых. С приходом Джердана она станет еще мощнее. Крайки летучие(Фарфан, Дракслер, Шакири)
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    Triem
    1437023774
    В БЛ ему будет получше!
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    Kolyash
    1437027236
    Уверен что заиграет в Гельзенкирхене
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    KaSog Kerket
    1437031433
    все-таки продают,ну им виднее.
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    Planet Georgia
    1437032281
    Шальке-04 приоритетный вариант для него!
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    ologreds
    1694997605
    numo435798
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