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    Гацкан продлил контракт с «Ростовом»

    Накануне старата чемпионата полузащитник «Ростова» Александр Гацкан подписал с командой новый контракт. Предыдущее соглашение было продлено еще на два года.

    «Перед сборами разговаривал с главным тренером Курбаном Бердыевым, он сказал, что остается в клубе и продолжит работу. Для меня это был важный фактор. Если тренер решил остаться, значит планирует собрать здесь хорошую команду, которая будет стремиться к высоким результатам. Большую роль сыграло также мнение моей семьи, которая никуда не хотела переезжать. Мои дети здесь ходят в школу, в Ростове у нас есть друзья. Эти два фактора повлияли на итоговое решение» – сказал Гацкан в интервью клубной пресс-службе.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    16.07.2015 00:28
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    Комментарии (18)
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    Таганский
    1436996319
    Молодец, Саша, и мы рады продолжению твоей карьеры в Ростове вместе с КББ!!
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    ибрагимхалил
    1436997255
    костолом
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    Cool-Kurt Angle
    1437000760
    хорошая ля южан новость,голы хоть и редко забивает,но они у него шикарные выходят
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    Федырыч
    1437002386
    Уважаю Курбана Бекиевича. Тренер от Бога.
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    aMur
    1437017111
    Удачи и успехов!
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    spilberg4
    1437025550
    Редактору - исправьте пожалуйста опечатку \"Накануне старата чемпионата\"
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    bezymec
    1437025742
    Отлично!Вперед Сельмаш Вперед!Саня Красавчик!
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    Riot Zero
    1437027226
    Гацкан и Калачёв два ветерана Ростова, не бросают Ростов с ним и в РПЛ и в ФНЛ пылили. На них фактически и держится Ростов. Красавчики и просто замечательные люди.
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    vgarakh
    1437048777
    хорошая новость
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    ologreds
    1694997605
    numo435796
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