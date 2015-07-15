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    Каборе может пропустить матч с «Уралом»

    Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе может пропустить игру первого тура чемпионата против «Урала», которая состоится в Краснодаре 20 июля. 27-летний футболист проходит курс лечения, связанный из-за проблем с голеностопом.

    В минувшем сезоне Каборе сыграл в 27 матчах РПФЛ. Ранее появилась информация, что игроком интересуются «Спартак» и «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 23:41
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    Комментарии (8)
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    za logiku
    1436993730
    ага...
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    rtm Solncedar
    1436995883
    Шарль выздоравливай! Ты нужен на поле, а не в лазарете!
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    Федырыч
    1437001649
    Хотелось бы видеть Каборе в Спартаке.
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    nikolaich2
    1437006862
    Грамотный язык (\"Спорт-Экспресс\"): По данным \"СЭ\", 27-летний полузащитник \"Кубани\" Шарль Каборе рискует пропустить стартовый матч краснодарцев в предстоящем сезоне - с \"Уралом\" 20 июля. Сейчас хавбек проходит курс лечения по поводу проблем с голеностопом. Ранее появилась информация, что в его услугах заинтересованы \"Локомотив\" и \"Спартак\". Безграмотный язык (Соккер.ру): \"Полузащитник \"Кубани\" Шарль Каборе может пропустить игру первого тура чемпионата против \"Урала\", которая состоится в Краснодаре 20 июля. 27-летний футболист проходит курс лечения, связанный из-за проблем с голеностопом. В минувшем сезоне Каборе сыграл в 27 матчах РПФЛ. Ранее появилась информация, что игроком интересуются \"Спартак\" и \"Локомотив\".
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    Evgenii333
    1437008131
    это норма
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    valt134
    1437011342
    Это ЧИСТОКРОВНЫЙ КУБАНЕЦ... НАШ ХЛОПЕЦ!!! И МЫ ЕГО НЕ ОТДАДИМ!!!
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    МапС
    1437024644
    Он ещё игрок Кубани?
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    ologreds
    1694997605
    numo435791
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