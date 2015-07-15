Каборе может пропустить матч с «Уралом»

Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе может пропустить игру первого тура чемпионата против «Урала», которая состоится в Краснодаре 20 июля. 27-летний футболист проходит курс лечения, связанный из-за проблем с голеностопом.



В минувшем сезоне Каборе сыграл в 27 матчах РПФЛ. Ранее появилась информация, что игроком интересуются «Спартак» и «Локомотив».





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