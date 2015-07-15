БАТЭ был сильнее «Дандолка»

Во втором раунде квалификации Лиги чемпинов белорусский БАТЭ в Борисове встретился с «Дандолком» из Ирландии. Хозяева поля одержали непростую победу со счетом 2:1.



Все голы в матче были забиты еще до перерыва. Счет на 11-й минуте открыл игрок БАТЭ Александр Карницкий, на 32-й минуте Дэвид Макмиллан установил равновесие, а победный для хозяев гол через шесть минут забил Евгений Яблонский.



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