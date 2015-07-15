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    БАТЭ был сильнее «Дандолка»

    Во втором раунде квалификации Лиги чемпинов белорусский БАТЭ в Борисове встретился с «Дандолком» из Ирландии. Хозяева поля одержали непростую победу со счетом 2:1.

    Все голы в матче были забиты еще до перерыва. Счет на 11-й минуте открыл игрок БАТЭ Александр Карницкий, на 32-й минуте Дэвид Макмиллан установил равновесие, а победный для хозяев гол через шесть минут забил Евгений Яблонский.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 22:55
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    Комментарии (12)
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    Leicester City
    1436990386
    белоруссия рулит!!! батэ сила
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    bfd
    1436990464
    Почему был?
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    Donetsk_the_BEST
    1436990530
    БАТЭ может спать спокойно, Луис Адриано не будет в этом сезоне играть в ЛЧ, так как ушел из Шахтера!)
    Ответить
    alik4
    1436990732
    БАТЭ чемпион
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    wojanolja
    1436990775
    хорошо,но мало
    Ответить
    BloodyНeart
    1436991477
    С победой беларусов.
    Ответить
    na
    1436996895
    с победой
    Ответить
    bestolochch
    1437026461
    Так и пролететь могут!
    Ответить
    ologreds
    1694997605
    numo435788
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