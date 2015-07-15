Павлюченко завтра пройдет медобследование в «Кубани»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Роман Павлюченко близок к переходу в «Кубань». Роман уже прилетел в Краснодар и завтра пройдет медобследование.
Если у форварда не обнаружится проблем со здоровьем, то между сторонами будет подписан контракт. В «Кубани» Павлюченко присоединится к бывшему партнеру по сборной России Андрею Аршавину.
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