Павлюченко завтра пройдет медобследование в «Кубани»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Роман Павлюченко близок к переходу в «Кубань». Роман уже прилетел в Краснодар и завтра пройдет медобследование.





Если у форварда не обнаружится проблем со здоровьем, то между сторонами будет подписан контракт. В «Кубани» Павлюченко присоединится к бывшему партнеру по сборной России Андрею Аршавину.