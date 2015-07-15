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    Павлюченко завтра пройдет медобследование в «Кубани»

    Бывший нападающий московского «Локомотива» Роман Павлюченко близок к переходу в «Кубань». Роман уже прилетел в Краснодар и завтра пройдет медобследование.

    Если у форварда не обнаружится проблем со здоровьем, то между сторонами будет подписан контракт. В «Кубани» Павлюченко присоединится к бывшему партнеру по сборной России Андрею Аршавину.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 20:34
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    Комментарии (141)
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    weinmar
    1437037406
    Неужели Кубань будет платить Роме столько, сколько Локо отказался?
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    удав
    1437037774
    Кубань пора переименовывать в \"последний приют пенсионера\"
    Ответить
    djon64
    1437038170
    Ещё одно место для полировки скамейки нашёл Павел.Интересно какой клуб следующий?
    Ответить
    Шуnя771
    1437039165
    На родную землю прибыл...
    Ответить
    Шуnя771
    1437039333
    Ничего удивительного, обычное состояние лифта - вверх-вниз, вниз-вверх... Только пассажиры разные)))
    Ответить
    леша1106
    1437041231
    всё хана Кубани вылетит в пердив
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437051512
    Кубань не хило усилилась старой гвардией, но все равно будет бороться лишь за выживание!
    Ответить
    Apxangel
    1437057771
    Жаль Кубань с таким \"усилением\"...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114040
    На год контракт подписали
    Ответить
    ologreds
    1694997607
    numo435777
    Ответить
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