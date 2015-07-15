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    «Зенит-2» и «Арсенал» забили друг другу по два мяча

    В матче второго тура первенства ФНЛ в Санкт-Петербурге на «МСА Петровский» встретились «Зенит– 2» и тульский «Арсенал». Матч закончился боевой ничьей 2:2, причем хозяева по ходу встречи дважды вели в счете.

    В первом тайме был забит всего один гол (на 8-й минуте отличился Денис Ткачук). Куда более событийной оказалась вторая половина встречи. На 56-й минуте «канонир» Владислав Рыжков сравнял счет, но равновесие продержалось только одну минуту, Константин Лобов вновь вывел вперед «Зенит-2». И все же удержать преимущество хозяевам не удалось, на 80-й минуте матча Александр Кутьин точным ударом установил окончательный счет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 20:21
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    Комментарии (63)
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    VIPded
    1436984051
    Обильно. Болел порадовали. Все бы так.
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    урфинДжо
    1436984116
    ясно
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    eaguar
    1436984165
    Арсенал молодцы . Играют в футбол , а не мяч пинают на результат .
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    starche
    1436984195
    Все еще впереди.
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    WhiteLuckyBuster
    1436985188
    весьма неожиданно
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    wingback
    1436986069
    А по регламенту Зенит-2 в РФПЛ может подняться?
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    spartach n1
    1436987175
    Теперь кабинетчики и в фнл появились .
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    footlover
    1436992854
    Ну, и чего стоит Радимовская команда? На своём поле даже у туляков не смогли выиграть!
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    REDWHITE_
    1437026556
    уровень запитер-2 2-ой дивизион. Зачем их пропихнули всеми неправдами в ФНЛ??? Будет позор в каждом матче)))
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    ologreds
    1694997607
    numo435776
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