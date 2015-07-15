Вице-президент «Ростова»: «Мы хотели бы вернуть Дьякова»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с бывшим игроком команды защитником Виталием Дьяковым. Ранее московское «Динамо», где футболист тренировался в межсезонье отказалось подписать с ним контракт.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «У нас есть интерес к этому игроку. Но пока не знаем всей ситуации, каковы его отношения с «Динамо». Когда поймем, состоится разговор.Конечно, хотели бы его вернуть. Это наш футболист с российским паспортом», – сказал Шикунов.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.