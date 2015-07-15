Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Вице-президент «Ростова»: «Мы хотели бы вернуть Дьякова»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с бывшим игроком команды защитником Виталием Дьяковым. Ранее московское «Динамо», где футболист тренировался в межсезонье отказалось подписать с ним контракт.

    «У нас есть интерес к этому игроку. Но пока не знаем всей ситуации, каковы его отношения с «Динамо». Когда поймем, состоится разговор.Конечно, хотели бы его вернуть. Это наш футболист с российским паспортом», – сказал Шикунов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cska plus
    1436978892
    В Ростове выглядел класс!
    Ответить
    112910415
    1436979023
    в столице найдутся желающие
    Ответить
    Трезвый повар
    1436979757
    В Ростове Виталий был лидером.Хотелось бы его вернуть.
    Ответить
    ДАША Д
    1436979954
    Не реально.
    Ответить
    Viktor41
    1436980716
    Интерес подкрепите материально. Тогда и вернете.
    Ответить
    Franz Beckenbauer
    1436981890
    Странно, он ведь от них ушел. А они его обратно зовут.
    Ответить
    Таганский
    1436992253
    Не зря ли..
    Ответить
    Krasnodar 123
    1436992811
    ВОЗВРАЩАЙСЯ В РОСТОВ
    Ответить
    sir_Alex
    1437305308
    \"Это наш футболист с российским паспортом\" – и этим всё сказано
    Ответить
    ologreds
    1694997607
    numo435773
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+