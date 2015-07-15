Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Анжи» проявляет интерес к Макееву

    Махачкалинский «Анжи» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Евгению Макееву. Ранее стало известно, что Макеев вместе с Павлом Яковлевым и Александром Зотовым заявлены в ФНЛ за «Спартак-2».

    В минувшем сезоне Макеев сыграл в 25 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и отметился шестью желтыми карточками.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии (78)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПерекатиПоле
    1437006555
    Шаг вперед для макеева. Лучше играть в перестроенном новичке РПЛ, чем в крепком середнячке, который никуда не стремится.
    Ответить
    ABir
    1437025721
    Лучше уж за второй, но Спартак, чем за непонятно какое Анжи.
    Ответить
    Sergei 063KC
    1437032701
    Яковлева в КС отдали бы лучше.
    Ответить
    Muslim 05
    1437033840
    Яковлева лучше
    Ответить
    Независимое Мнение
    1437047549
    Вот это поворот,но как мне кажется,этот трансфер будет сложно \"провернуть\".Пашу Яковлева лучше в \"КС\" или \"Краснодар\".\"Быкам\" мне кажется он особенно ко двору придется.
    Ответить
    Murad0202
    1437081310
    Нулевой игрок. Худший защитник в России из всех на кого я обращал внимание.
    Ответить
    Govorit Mahachkala
    1437129326
    хреновый интерес
    Ответить
    ShamsUSSR
    1437174380
    Хорошо если дальше интереса дело не дойдёт...
    Ответить
    АнжидиH
    1437223318
    да наИКСуй он нужен
    Ответить
    ologreds
    1694997607
    numo435771
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+