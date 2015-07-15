«Рома» хочет купить Маскерано

Тренерский штаб «Ромы» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Хавьера Маскерано.

Контракт 31-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 2018 года.

По данным источника, «Рома» готова заплатить за Маскерано 15 миллионов евро и предложить ему четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро.