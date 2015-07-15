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    «Рома» хочет купить Маскерано

    Тренерский штаб «Ромы» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Хавьера Маскерано.
    Контракт 31-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 2018 года.
    По данным источника, «Рома» готова заплатить за Маскерано 15 миллионов евро и предложить ему четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро.
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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.07.2015 18:49
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    Комментарии (30)
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    Bearded man
    1436980514
    Барса может и отдать. Возраст уже.
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    AlexanderP622
    1436981332
    Лучшего опорника мира Барса не отпустит Рома может больше не интересоваться.
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    neomessi
    1436981976
    да ну.....Рома....лучше подумайте о реальных трансферах.
    Ответить
    урфинДжо
    1436984170
    опять ульяна.. ну всё понятно.
    Ответить
    Ахад
    1436985553
    средненький игрочишка средненькой командишки
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1436985834
    Уля Зотова!))))
    Ответить
    KaSog Kerket
    1437031332
    они на самом деле им интересуются.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437032863
    Не продадут его!
    Ответить
    Juventus 32
    1437060483
    Это не реально, Барса его не отдаст. Продешевил в своё время Ливерпуль.
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    ologreds
    1694997607
    numo435770
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