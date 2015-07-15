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    Дьяков и М'Вила покинули расположение «Динамо»

    Защитник Виталий Дьяков и полузащитник Янн М'Вила покинули расположение «Динамо».

    Бело-голубые отказались от услуг этих игроков и не будут подписывать с ними контракт. 25-летний француз несколько месяцев тренировался с москвичами, но не имел права принимать участие в официальных встречах. Права на него принадлежат «Рубину».

    26-летний россиянин является свободным агентом, после того, как у него закончился контракт с «Ростовом».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 17:09
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    Комментарии (38)
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    pin_y
    1436978601
    Свалили!!!
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    Новочек
    1436978929
    Ну возьмите Виталика в Цска или в Зенит,хороший игрок,заслуживает. В Ростове было вытаскивал матчи,хоть и защитник. Жаль,что не остался,но возвращаться плохая примета.
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    Dinamikk
    1436980989
    Жаль, очень жаль
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    каа
    1436982820
    Дьякова в ЦСКА ...есть у него мастерство... тактику Слуцкий подтянет
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    САДЫЧОК
    1436983091
    ПО мне Дьяков по сильнее Нету
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    cska-62
    1436989025
    Из Дьякова надо опорника делать. В защите он играет не очень строго, а вот опорник из него вышел бы неплохой, игру читает, на перехват выходит хорошо. И подключаться к атакам он сможет чаще, ведь на втором этаже он хорош! Идея бесплатная, дарю любому тренеру премьер-лиги!
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    ULTRASteam
    1436989707
    Следующие на выход Вальбуена Венкер Джуджак
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    vgarakh
    1437052833
    Дьяков вернись в Ростов немедленно.
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    KLINSI
    1437068500
    Кто следующий?
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    ologreds
    1694997607
    numo435763
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