Дьяков и М'Вила покинули расположение «Динамо»

Защитник Виталий Дьяков и полузащитник Янн М'Вила покинули расположение «Динамо».



Бело-голубые отказались от услуг этих игроков и не будут подписывать с ними контракт. 25-летний француз несколько месяцев тренировался с москвичами, но не имел права принимать участие в официальных встречах. Права на него принадлежат «Рубину».



26-летний россиянин является свободным агентом, после того, как у него закончился контракт с «Ростовом».

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