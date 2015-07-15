Хедира представлен в качестве игрока «Ювентуса»

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Полузащитникпредставлен в качестве игрока «Ювентуса», информирует пресс-служба туринцев.Хавбек будет выступать под 28-м номером. Напомним, что игрок сборной Германии перешел из «Реала» в «Ювентус» на правах свободного агента. Срок контракта рассчитан до 30 июня 2019 года. В минувшем сезоне Хедира провел 17 матчей в составе «Реала» и был вынужден пропустить большую часть сезона из-за травмы.