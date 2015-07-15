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    Хедира представлен в качестве игрока «Ювентуса»

    Полузащитник Сами Хедира представлен в качестве игрока «Ювентуса», информирует пресс-служба туринцев.

    Хавбек будет выступать под 28-м номером. Напомним, что игрок сборной Германии перешел из «Реала» в «Ювентус» на правах свободного агента. Срок контракта рассчитан до 30 июня 2019 года. В минувшем сезоне Хедира провел 17 матчей в составе «Реала» и был вынужден пропустить большую часть сезона из-за травмы.



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    Источник: ФК «Ювентус»

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    15.07.2015 16:10
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    Комментарии (55)
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    cegmzy
    1436971970
    Пора сваливать
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    John Charles
    1436977821
    Не внушает
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    КиLLеr
    1436978626
    Неплохой игрок Сами,но отсутствие в центре Пирло все же скажется.
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    cri1712
    1436979047
    Удачи!!!Спасибо за все!
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    Ruslan3132
    1436982295
    Удачи Сами!
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    Arhive
    1436982755
    отлично! а форму наберет!
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    Planet Georgia
    1436988007
    Удачи Сами! Спасибо за всё!
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    ologreds
    1694997607
    numo435760
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