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    «Кубань» отказалась от Базелюка

    Краснодарская «Кубань» подтвердила, что не заинтересована в услугах форварда ЦСКА Константина Базелюка.

    Краснодарцы в начале июля 2015 года подписали с форвардом арендное соглашение до конца сезона. По сообщению источника, 12 июля генеральный директор желто-зеленых Валерий Стаценко сообщил футболисту, что клуб, несмотря на контракт, не нуждается в его услугах.
    «Действительно, Базелюка в команде не будет. Константин болел на протяжении всего словенского сбора, не тренировался и не участвовал в контрольных матчах «Кубани», – сказал пресс-атташе «Кубани» Вячеслав Иванов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 15:02
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    Комментарии (68)
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    weunnu
    1436973651
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    112910415
    1436974104
    совсем печально это закат до рассвета
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    Поц
    1436974218
    Что за болезнь? Пятка?
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    cska-62
    1436984139
    Угробил, похоже, Слуцкий Костю... Окончательно и бесповоротно... А ведь нужно было просто выпускать на поле, когда у Думбия была травма, а Базелюк играл с блеском и в молодёжке, и в дубле... И правую свою разрабатывал, старался...
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    Zivs
    1436984806
    кони обрадуются возвращению надежды:)
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    aurora5858
    1436985480
    Петраков его отверг
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    Lucius Vorenus
    1436988371
    круто
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    Кабинетный Зенит
    1436994180
    Контракт есть контракт , нех было подписывать. Кубаноиды в своем стиле.
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    mat73
    1437021353
    -А много ль корова дает молока? -Да мы молока не видали пока!..
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    ologreds
    1694997607
    numo435755
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