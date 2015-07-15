Нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко может перейти в «Кубань» на правах свободного агента.



Как сообщает источник, сейчас стороны ведут переговоры об условиях личного контракта игрока.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Павлюченко выступал за «Локомотив» с 2012 года, однако по истечении прошлого сезона стороны не договорились о продлении соглашения. В своей карьере 33-летний форвард также выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак» и «Тоттенхэм».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!