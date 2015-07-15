Нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко может перейти в «Кубань» на правах свободного агента.
Как сообщает источник, сейчас стороны ведут переговоры об условиях личного контракта игрока.
Как сообщает источник, сейчас стороны ведут переговоры об условиях личного контракта игрока.
Павлюченко выступал за «Локомотив» с 2012 года, однако по истечении прошлого сезона стороны не договорились о продлении соглашения. В своей карьере 33-летний форвард также выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак» и «Тоттенхэм».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!