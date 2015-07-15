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    Павлюченко может перейти в «Кубань»

    Нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко может перейти в «Кубань» на правах свободного агента.

    Как сообщает источник, сейчас стороны ведут переговоры об условиях личного контракта игрока.
    Павлюченко выступал за «Локомотив» с 2012 года, однако по истечении прошлого сезона стороны не договорились о продлении соглашения. В своей карьере 33-летний форвард также выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак» и «Тоттенхэм».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 13:00
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    Комментарии (44)
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    SERGIK2010
    1436963862
    А Бесчастных вернуть не хочет?!! Кубань-Пенсионер прям получается. Хохлов обещал молодым дать шанс, но видно руководство нашло с ним общий язык. Опять манибол со сливанием матчей нас ждет
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    обломов
    1436963897
    Прямо хоспис какой то в Кубани!Всех полумертвых собирают ждать тихой кончины карьеры!!!!
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    Levadia
    1436964068
    Локо не смог предложить Роме требуемой зарплаты,а Кубань может?Странно.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436966191
    Правильно!
    Ответить
    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1436966306
    Почему бы и нет?
    Ответить
    Fester_Addams
    1436968575
    Глупенький, глупенький Буратино...
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    caravanbashi
    1436970247
    Ромка то сам из Нальчика будет, а Кубань поближе к дому.
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    RussianHorse
    1436974177
    С такими приобретениями поздравляю Кубань с десятым местом.
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    weunnu
    1436974506
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    ologreds
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