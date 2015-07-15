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    Матч 2-го тура РФПЛ «Уфа» – «Ростов» пройдет в Саранске

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что встреча 2-го тура его команды против «Ростова» состоится в Саранске. Это окончательное решение, на которое РФПЛ в ближайшее время даст добро. Ранее планировалось, что игра состоится на реконструированным уфимском стадионе «Нефтяник», но арена еще не получила необходимый сертификат.

    Газизов надеется, что матч 4-го тура «Уфа» – «Зенит» коллектив из Башкортостана проведет в Уфе.

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    Источник: ТАСС

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    15.07.2015 11:27
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    Комментарии (20)
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    Новочек
    1436953159
    Не бойся, Шамиль, сильно много не забьём.
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    Таганский
    1436953603
    Вчера-Пермь, сегодня-Саранск, завтра-..
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    борька
    1436954308
    какая разница казакам, где капусту рубать
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    piercman
    1436956702
    в том, что уфа не может принять дома ростов — виноват газпром, точно вам говорю! происки миллера и боярского))
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    Чист
    1436964080
    и кому нужна эта команда если свои болелы не видят эти игры - чиновнику для отчета
    Ответить
    Holms
    1436966238
    Как положено.
    Ответить
    Qranat
    1436966525
    Прядкин и Чебан ! Хватит заигрывать (а может быть зарабатывать ?)... Нужно просто держать слово данное в прошлом сезоне и не допускать к чемпионату эти команды - почему гости должны изначально попадать в заведомо невыгодное положение, играя на паласах тренировочных полей \"Рубина\", манеже \"Урала\" и ехать к черту на кулички из-за проблем \"Мордовии\" ??? Ни главная контора ПЛ, а компания словоблудия
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    Evgeny88
    1436974256
    зачем уфа вообще нужна. деньги отмывает?
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    vgarakh
    1437053235
    Ростову удачи!
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    ologreds
    1694997609
    numo435739
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