Матч 2-го тура РФПЛ «Уфа» – «Ростов» пройдет в Саранске

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что встреча 2-го тура его команды против «Ростова» состоится в Саранске. Это окончательное решение, на которое РФПЛ в ближайшее время даст добро. Ранее планировалось, что игра состоится на реконструированным уфимском стадионе «Нефтяник», но арена еще не получила необходимый сертификат.



Газизов надеется, что матч 4-го тура «Уфа» – «Зенит» коллектив из Башкортостана проведет в Уфе.



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