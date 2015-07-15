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    «Арсеналу» нужен Дракслер

    Лондонский «Арсенал» в ближайшее время вновь предпримет попытку приобрести полузащитника немецкого «Шальке» Юлиана Дракслера. Сообщается, что англичане вот уже три года тщетно пытаются заполучить футболиста, но всякий раз получали отказ на трансфер. Хавбек нужен лично главному тренеру «пушкарей» Арсену Венгеру.

    Вполне вероятно, что на этот раз «рудокопы» попрощаются с Дракслером, ибо именно на его место из «Интера» приобретается Джердан Шакири.

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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 10:41
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    Комментарии (52)
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    Шмавон
    1436968677
    конкуренция не помешает
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    starche
    1436969967
    Неплохо бы.
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    Mr_Arsenal
    1436970137
    Арсеналу нужны еще Гулям, Ляказет, Абненнур, В.Карвальо
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    ZaZizu
    1436978787
    \"лично главному тренеру\"-это газон косить?
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    Mr_Arsenal
    1436982891
    опорники - Коклен, Артета и Касорла играет ближе к опорной зоне. Фламини надеюсь продадут. Уилшер и Рэмси не играют в опорной зоне, это атакующие полузащитники. Оливье Жиру продать и Александра Ляказетта купить. Косиелни продать в Реал и купить Абденнура
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    урфинДжо
    1436982914
    я шутку придумал: арсеналу нужны яйца, без стальных яиц, с.ка никуда
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    Maloy_44
    1436985862
    Надеюсь не отдадут!
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    AlexanderP622
    1437007598
    Арсен сказал- Арсена послали. Арсен снова говорит. Арсен ,что тупой.
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    Mr Siberian
    1437056861
    Было бы здорово его заполучить.
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    ologreds
    1694997609
    numo435736
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