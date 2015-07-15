«Арсеналу» нужен Дракслер

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время вновь предпримет попытку приобрести полузащитника немецкого «Шальке» Юлиана Дракслера. Сообщается, что англичане вот уже три года тщетно пытаются заполучить футболиста, но всякий раз получали отказ на трансфер. Хавбек нужен лично главному тренеру «пушкарей» Арсену Венгеру.



Вполне вероятно, что на этот раз «рудокопы» попрощаются с Дракслером, ибо именно на его место из «Интера» приобретается Джердан Шакири.



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