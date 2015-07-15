Гаджиев: «Сохранить лидеров было непросто»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог летнему подготовительному периоду своей команды.



«Только что закончившаяся подготовка существенно отличается от зимней короткими сроками и другими климатическими условиями. По содержанию программа работы остается прежней, но особенности все равно есть. В короткие летние сроки трудно вписаться в те физические нагрузки, с которыми нужно тренироваться зимой. Не думаю, что у нас получилось все. Но это нормально. Хотелось бы еще отдать должное нашему руководству: оно сумело сохранить лидеров команды. Это было нелегко. Причем больших ресурсов с нашей стороны затрачено не было», – заявил единственный тренер РФПЛ, имеющий ученую степень кандидата наук.



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