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    Гаджиев: «Сохранить лидеров было непросто»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог летнему подготовительному периоду своей команды.

    «Только что закончившаяся подготовка существенно отличается от зимней короткими сроками и другими климатическими условиями. По содержанию программа работы остается прежней, но особенности все равно есть. В короткие летние сроки трудно вписаться в те физические нагрузки, с которыми нужно тренироваться зимой. Не думаю, что у нас получилось все. Но это нормально. Хотелось бы еще отдать должное нашему руководству: оно сумело сохранить лидеров команды. Это было нелегко. Причем больших ресурсов с нашей стороны затрачено не было», – заявил единственный тренер РФПЛ, имеющий ученую степень кандидата наук.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    15.07.2015 10:32
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    Комментарии (19)
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    x-x-x-x-x
    1436950611
    удачи пермякам
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    ДСА
    1436952042
    Осталось подождать результатов.
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    112910415
    1436953389
    коли есть немножко денег, всё разрешимо!
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    sir_Alex
    1436953848
    Опять борьба за выживание
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    Legioner-05
    1436954328
    Удачи Амкару!
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    Den Bull
    1436955409
    Амкар вообще не понятно в какой форме будет.
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    denmig
    1436961886
    но ты молодец - вничью сыграешь первую игру?
    Ответить
    IKER-RAUL
    1436962299
    место Амкара заранее угадывается - борьба за выживание, а единственный тренер РФПЛ, имеющий ученую степень кандидата наук лучше бы уже давно вышел на пенсию , писал бы себе докторскую и пополнил ряды \"экспертов\"
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    ибрагимхалил
    1436998379
    гаджишка нас два раза в фнл вывел будьтк с ним осторожны он очень любит деньги
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    ologreds
    1694997609
    numo435735
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