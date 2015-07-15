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    «Рома» купит Джеко только в случае продажи Романьоли

    Итальянская «Рома» в ближайшее время планирует расстаться со своим защитником Алессио Романьоли, которого очень хочет видеть в своих рядах «Милан». Выручить за молодого футболиста «волчица» хочет как минимум 25 миллионов евро. Если эти средства будут получены, то римляне приобретут нападающего английского «Манчестер Сити» Эдина Джеко.

    Надо отметить, что англичане и итальянцы уже долгое время не могут договориться об условиях рассрочки оплаты трансфера боснийца.

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    Источник: Football Italia

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    15.07.2015 10:14
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    Комментарии (8)
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    Kid Ink-95
    1436945332
    Мда..Джеко однозначно в любом клубе пригодиться)ну мля ему уже 29,.и просят за него больше 20лямов,уж лучше Дестро оставить что ли,.или напа помоложе сыскать,.имхо а так от продажи Жервиньо и Романьоли хорошие бабки на топ напа наскребут
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    kkomov
    1436950480
    а как же Рондон?
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    sir_Alex
    1436953543
    Оборотных средств не хватает?
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    Juventus21
    1436956430
    25 млн. евро...мдааа. Милан может прогореть с этим трансфером.
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    SpartakАдекват
    1436983008
    Думаю, что от продажи Романьоли Рома не потеряет ровным счётом ничего. Тем более, если учесть, сколько он вообще матчей провёл в стартовом составе римлян) Да и не факт, что Алессио будет усилением для Милана. Так что, на мой взгляд, Рома только выиграет от этой продажи, а потом можно за Джеко бороться.
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    caravanbashi
    1436996530
    Рома просто дождется, что его перехватит Интер и прикупит вместе с Йоветичем))
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    ologreds
    1694997609
    numo435733
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