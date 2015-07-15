«Рома» купит Джеко только в случае продажи Романьоли

Итальянская «Рома» в ближайшее время планирует расстаться со своим защитником Алессио Романьоли, которого очень хочет видеть в своих рядах «Милан». Выручить за молодого футболиста «волчица» хочет как минимум 25 миллионов евро. Если эти средства будут получены, то римляне приобретут нападающего английского «Манчестер Сити» Эдина Джеко.



Надо отметить, что англичане и итальянцы уже долгое время не могут договориться об условиях рассрочки оплаты трансфера боснийца.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!