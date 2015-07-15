Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Реал» начал переговоры с Льоренте

    Мадридский «Реал» начал вести активную работу на приобретение нападающего туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте. «Сливочные» видят в испанце хорошего игрока для выхода на замены. Клуб и футболист уже провели раунд переговоров. Ранее появлялась информация, что видеть у себя Льоренте желает лично главный тренер «королевского» клуба Рафаэль Бенитес.

    Другими претендентами на форварда являются английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии (42)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Planet Georgia
    1436951569
    Льоренте не помешает Реалу,ещё один нап нужен.
    Ответить
    Armyan4eG
    1436952723
    Думаю Ювентус лямов за 80 может продать...)))
    Ответить
    OXOTHu4EK
    1436961344
    тогда сразу пусть Косельни покупают и на ворота какого-нибудь ноунейма, и тогда сезон можно будет вообще не смотреть...
    Ответить
    nogganov_01
    1436980342
    я то думал что из Бензема хотят сделать лавочника, но оказалось что Бензема прям сердце атаки Реала)
    Ответить
    Deuced
    1436983168
    это бензема должен быть игроком замены - а лучше продайте куда подальше
    Ответить
    Deuced
    1436983283
    возьмите Игуаина лучше - хоть поржем =)
    Ответить
    sany14
    1436992148
    Даешь 100лямов за Льоренте, не за кого же не дали еще, традицию нельзя нарушать.
    Ответить
    LEGGI
    1436993593
    купите основного напа уже, у нас есть нап для замены бревнзема
    Ответить
    рус фан
    1436998930
    Если наши хотят фактурного высокого форварда, то есть же Гомес, Джеко, Лаказет, но Льоренте это непонятно почему именно такой выбор.
    Ответить
    ologreds
    1694997611
    numo435720
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+