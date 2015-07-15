«Реал» начал переговоры с Льоренте

Мадридский «Реал» начал вести активную работу на приобретение нападающего туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте. «Сливочные» видят в испанце хорошего игрока для выхода на замены. Клуб и футболист уже провели раунд переговоров. Ранее появлялась информация, что видеть у себя Льоренте желает лично главный тренер «королевского» клуба Рафаэль Бенитес.



Другими претендентами на форварда являются английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».



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