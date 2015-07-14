Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Ильичевец» намерен судиться за право играть в украинской Премьер-лиге

    «Ильичевец» намерен судиться за право играть в украинской Премьер-лиге

    Мариупольский «Ильичевец» намерен доказывать свое право играть в УПЛ через суд.Об этом телеканалу «Футбол 1» сообщил глава наблюдательного совета ФК «Ильичевец» Сергей Бендерский.

    В то же время вице-президент ФК «Стали» Николай Колючий сказал, что днепродзержинская команда примет любое решение ФФУ. Завтра состоится исполком ФФУ, на котором и будет принято решение, кто в следующем сезоне Премьер-лиги заменит обанкротившийся «Металлург Д».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: UA-Футбол

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ЮЗИК
    1436909532
    пора там завязывать с футболом
    Ответить
    Andrumas
    1436910095
    Немного о футболе. Я за прошлый сезон ниодного матча УПЛ не смотрел и в этом не буду. Чемпионат в котором уже который год подряд последняя команда не вылетает это маразм! Не в суде, а на футбольном поле нужно доказывать свое право играть в УПЛ!
    Ответить
    Зенит 2015
    1436914209
    Так я не понял. Ведь Жданов (он же Мариуполь) оккупирован киевской самозваной фашисткой диктатурой. Вроде как украинские, тогда почему им не разрешают играть в украинской лиге? Лигу Новороссии, в которой будут все области в границах, так называемой, Украины до 1939 г, ещё ведь не создали.
    Ответить
    weomu
    1436915399
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
    Ответить
    vampir1991
    1436926547
    Как можно остаться в лиге, заняв последнее место?
    Ответить
    112910415
    1436927972
    какому суду это подсудно?
    Ответить
    mat73
    1436933217
    Вопрос конечно очень интересный)))
    Ответить
    alessios1990
    1436936213
    Говорящая фамилия у Сергея! Бендерский) Ну это их разборки, так сказать внутренного масштаба.. И что будет в итоге, без разницы)
    Ответить
    10 seconds to stars
    1436939252
    Лучше пусть Сталь играет. Занять последнее мксто и остаться в чемпе, это только у нас такой бред возможен.
    Ответить
    ologreds
    1694997611
    numo435699
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+