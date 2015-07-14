«Ильичевец» намерен судиться за право играть в украинской Премьер-лиге

Мариупольский «Ильичевец» намерен доказывать свое право играть в УПЛ через суд.Об этом телеканалу «Футбол 1» сообщил глава наблюдательного совета ФК «Ильичевец» Сергей Бендерский.



В то же время вице-президент ФК «Стали» Николай Колючий сказал, что днепродзержинская команда примет любое решение ФФУ. Завтра состоится исполком ФФУ, на котором и будет принято решение, кто в следующем сезоне Премьер-лиги заменит обанкротившийся «Металлург Д».





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