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    «Милан» отказывается от борьбы за Витселя

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что клуб отказывается от борьбы за приобретение бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. При этом он не исключил возвращения в команду шведского форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича.

    «Центральный защитник является единственной трансферной целью «Милана». О Витселе можно забыть. Ибрагимович? Посмотрим, что будет дальше. Лицензия на убийство есть только у Златана»,-цитирует Галлиани Football-Italia.

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    Источник: Football Italia

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    14.07.2015 21:45
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    Комментарии (55)
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    S010386A
    1436906047
    ну вот очередная питерская афера с покупками Халка и ВИТСЕЛЯ вышла наружу...Купили за 80 МЛН, а не могут продать и за половину.Тьфу...Не клуб,а какой-то паразит на теле российского футбола
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    Lucius Vorenus
    1436909487
    чё за бред!никого они и не собирались покупать не на что теперь уже
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    Miaf
    1436911817
    А Зениту Ибрагимович не нужен, так как у них есть Дзюбрагимович.
    Ответить
    ДСА
    1436929535
    Не по Сеньке шапка. И так было ясно.
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    nnbb199O
    1436932957
    да кому нужен этот игрочишка
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    alessios1990
    1436936845
    И правильно кстати сделали! Да и Зенит потерял бы в полузащите с уходом Акселя. Вообще Витсель в питерском клубе почти незаменимый игрок)
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    Старый Пью
    1436937339
    Не о чем писать - пиши про Зенит и его трансферы.
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    Juventus21
    1436943575
    Чем Романьоли за 30 млн подписывать, уж лучше вступить в борьбу за Настасича или Абденнура.
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    Ac Milan Champion
    1436957114
    Ну вот и славно! Наконец-то поняли, что он недофутболист!
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    ologreds
    1694997612
    numo435691
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