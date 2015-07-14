«Милан» отказывается от борьбы за Витселя

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что клуб отказывается от борьбы за приобретение бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. При этом он не исключил возвращения в команду шведского форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

«Центральный защитник является единственной трансферной целью «Милана». О Витселе можно забыть. Ибрагимович? Посмотрим, что будет дальше. Лицензия на убийство есть только у Златана»,-цитирует Галлиани Football-Italia.