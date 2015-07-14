Аршавин получил в «Кубани» 19-й номер

Нападающий Андрей Аршавин получил 19-й номер в краснодарской «Кубани», в которую перешел после окончания срока действия контракта с санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит».



В понедельник 34-летний Аршавин подписал контракт с «Кубанью» на один год.



«Андрей Аршавин будет играть в «Кубани» под 19-м номером», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш 27 июня заявил, что в дальнейшем не рассчитывает на Аршавина. Спустя три дня петербургский клуб объявил, что форвард покидает команду в связи с истечением срока действия контракта.

