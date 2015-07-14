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    Аршавин получил в «Кубани» 19-й номер

    Нападающий Андрей Аршавин получил 19-й номер в краснодарской «Кубани», в которую перешел после окончания срока действия контракта с санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит».
    В понедельник 34-летний Аршавин подписал контракт с «Кубанью» на один год.
    «Андрей Аршавин будет играть в «Кубани» под 19-м номером», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш 27 июня заявил, что в дальнейшем не рассчитывает на Аршавина. Спустя три дня петербургский клуб объявил, что форвард покидает команду в связи с истечением срока действия контракта.
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 17:34
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    Комментарии (39)
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    enot7000
    1436895868
    как 19-летний заиграет теперь
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    stratovarius
    1436895885
    Обижаются на те слова, только идиоты, ну и обижайтесь, пусть на вас всю жизнь воду возят и тыкают пальцем) Лично мне он ничего плохого не сделал, а в 2008 вытащил нашу сборную. Если меня вызовет какой то депутатишко или человек не имеющий к моей работе никакого дела и начнёт отчитывать что я не оправдал его ожидания думаю я отвечу так же, он ещё скромно ответил, надо было послать его на три буквы чтоб не задирался знаток футболя блин)))
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    batman555
    1436899495
    Ну что даёшь Андрюшу на евро 2016?)тем более Капелло ушёл
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    batman555
    1436899576
    спустя 8 лет Андрей опять зажгёт на евро))))))
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    shurik45
    1436902806
    Кононов, я думаю ,не отказался бы от Андрея.Атакующий футбол его стихия!
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    Vladimir 808
    1436903481
    Успешной карьеры Андрею в Кубани!!!
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    viRUS 76
    1436905566
    Удачи лучшему футболисту России в Кубани, надеюсь следующая игра сборной будет с участием Андрея
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    alessios1990
    1436938175
    Странно, что не 10 или 23. Видимо, эти номера уже кем то заняты) Главное, чтобы Андрей Сергеевич играл! Удачи ему в Кубани.
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    maygli
    1436954466
    Только бы играл.
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    ologreds
    1694997613
    numo435671
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