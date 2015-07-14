Петраков продлил контракт с «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Валерием Петраковым на один сезон, сообщил президент клуба Александр Тукманов.





Московское «Торпедо» в сезоне-2014/15 выступало в премьер-лиге, но по итогам чемпионата покинуло элитный дивизион. Позже стало известно, что из-за финансовых сложностей «черно-белые» не смогут принять участие в первенстве Футбольной национальной лиги. Во вторник исполком РФС утвердил включение «Торпедо» в состав участников розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.

