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    Петраков продлил контракт с «Торпедо»

    Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Валерием Петраковым на один сезон, сообщил президент клуба Александр Тукманов.

    Московское «Торпедо» в сезоне-2014/15 выступало в премьер-лиге, но по итогам чемпионата покинуло элитный дивизион. Позже стало известно, что из-за финансовых сложностей «черно-белые» не смогут принять участие в первенстве Футбольной национальной лиги. Во вторник исполком РФС утвердил включение «Торпедо» в состав участников розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.
    «Сегодня мы продлили контракт с Валерием Петраковым на один сезон. Цели команды на ближайший сезон будут определены после кубкового матча в четверг против подольского «Витязя», – сказал Тукманов.
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 16:26
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    Комментарии (6)
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    ДСА
    1436882599
    У Торпедо суперлифт, через один дивизион ходит.
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    Shagua
    1436885579
    Спасибо Петракову за все что он делает для этого клуба ! Тукманов вон из Торпедо !
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    Evgenii31
    1436888975
    ураааааааа
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    Rruma
    1436899495
    Все опять: через год они в ФНЛ, потом в РПЛ, а затем назад
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    ologreds
    1694997613
    numo435666
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