Петраков продлил контракт с «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Валерием Петраковым на один сезон, сообщил президент клуба Александр Тукманов.
Московское «Торпедо» в сезоне-2014/15 выступало в премьер-лиге, но по итогам чемпионата покинуло элитный дивизион. Позже стало известно, что из-за финансовых сложностей «черно-белые» не смогут принять участие в первенстве Футбольной национальной лиги. Во вторник исполком РФС утвердил включение «Торпедо» в состав участников розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.
«Сегодня мы продлили контракт с Валерием Петраковым на один сезон. Цели команды на ближайший сезон будут определены после кубкового матча в четверг против подольского «Витязя», – сказал Тукманов.
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