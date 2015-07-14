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    Мотта может вернуться в «Интер»

    Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в «Интер». В составе итальянского клуба 32-летний футболист выступал с 2009 по 2012 год, выиграв серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.
    «Я думаю, что дал «ПСЖ» все, что мог. Возвращение в «Интер» стало бы для меня настоящим вызовом, – приводит Gazzetta dello Sport слова Мотты. – Главный тренер «Интера» Роберто Манчини подал хороший пример, приняв клуб в непростой момент. Было бы очень волнительно вернуться туда, где я выиграл все».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.07.2015 16:19
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    Комментарии (14)
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    mihon_87
    1436880540
    ок
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    КиLLеr
    1436880914
    Я был бы не против его возвращения,его опыт пригодился бы.
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    caravanbashi
    1436881536
    Годик на высоком уровне еще протянет и Манчи ему будет хорошо.
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    dimagas1
    1436883296
    Опытный игрок!
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    АнДрЮхА 21
    1436883878
    Эх, а были времена когда Интер всех ломал, когда Барсу 3-1 победил в ЛЧ, потом упустился Интер, но сейчас если вернуть Мотту и попытаться Уэсли Снейдера то все получится
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    Juventus21
    1436886270
    На пару с Кондогбиа смогли бы составить мощный тандем в центре.
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    baltazor
    1436890420
    Было бы интересно посмотреть на Мотту в Интере) Там тем более Кондогбиа играет теперь.
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    Juventus 32
    1436895565
    Получится Моттопринтер - телега катящаяся по наклонной вниз без тормозов.
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436895976
    было б ништяк
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    ologreds
    1694997613
    numo435665
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