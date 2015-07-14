Мотта может вернуться в «Интер»

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в «Интер». В составе итальянского клуба 32-летний футболист выступал с 2009 по 2012 год, выиграв серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Я думаю, что дал «ПСЖ» все, что мог. Возвращение в «Интер» стало бы для меня настоящим вызовом, – приводит Gazzetta dello Sport слова Мотты. – Главный тренер «Интера» Роберто Манчини подал хороший пример, приняв клуб в непростой момент. Было бы очень волнительно вернуться туда, где я выиграл все».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!