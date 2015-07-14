Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Степашин: «Призвал исполком извиниться перед клубами РФПЛ»

    Степашин: «Призвал исполком извиниться перед клубами РФПЛ»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал решение сегодняшнего заседания принять лимит на легионеров с формулой «6+5». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

    «Изначально хотели принимать «10+15», но затем от Минспорта поступила директива на «6+5», это соответствует закону. Я попросил исполком извиниться перед клубами, ведь это не дело, когда такой важный вопрос решается за два дня до старта соревнований. Меня поддержали единогласно. Также предложил подумать над тем, чтобы клубы РФПЛ несли прописанную ответственность за сборную, как это было в советское время. Со мной согласился Вячеслав Колосков. Следующий тренер сборной России будет утвержден также на исполкоме. Кандидатов пока нет», – поведал функционер.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии (60)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ОЛЛС
    1436878084
    И вся Россия должна извиниться перед Степашиным.
    Ответить
    Хосеп Гварделидзе
    1436878771
    Совок в высших эшелонах власти неистребим.
    Ответить
    umuom
    1436879371
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
    Ответить
    drug01
    1436879547
    Сам Степашин тоже постоянно лезет в футбол,зачем?
    Ответить
    Ruslan3132
    1436879730
    Свои извинения могут трубочкой...
    Ответить
    andrebest4
    1436883421
    как убивали футбол!!! часть цатая!!
    Ответить
    paravoz924
    1436889357
    красава
    Ответить
    maygli
    1436891943
    Исполком виноват, персонально никто. Удобная позиция.
    Ответить
    nahan
    1436900766
    Разогнать нужно эту свору в РФС...
    Ответить
    ologreds
    1694997615
    numo435647
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+