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    Врач сборной России: «Капелло – великолепный человек»

    Руководитель медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился своим мнением об ушедшем сегодня в отставку главном тренере команды Фабио Капелло.

    «Работа с итальянцем стал хорошей школой жизни. Взаимодействуя с ним, я понял, что чего-то стою в профессиональном плане и поднял свою квалификацию. Спасибо Фабио за доверие. Он не только велик как тренер, но и великолепный человек. Те, кто с ним работал, вряд ли скажут о нем что-то плохое», – сказал Безуглов.

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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 12:12
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ROIS
    1436872010
    Хитрый итальянец и врачу заслал пару сотен....
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    NoMoneyNoHoney
    1436872634
    Врач в доле?
    Ответить
    WAARLOT
    1436875400
    разводы ище раз разводы на деньги,все довольны а остальные нюхают вялого
    Ответить
    umuom
    1436878893
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
    Ответить
    nintend0
    1436889808
    игроки бухарики , что ж поделать)
    Ответить
    salaga
    1436895472
    А кошелёк какой вместительный?
    Ответить
    Chavez
    1436900328
    Вспомнился сразу мультфильм \"Я почему вредным был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть стану!\"
    Ответить
    nahan
    1436900567
    Чем выше гонорары, тем сложнее люди...
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437050198
    Зря уволили...
    Ответить
    ologreds
    1694997615
    numo435644
    Ответить
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