Врач сборной России: «Капелло – великолепный человек»

Руководитель медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился своим мнением об ушедшем сегодня в отставку главном тренере команды Фабио Капелло.



«Работа с итальянцем стал хорошей школой жизни. Взаимодействуя с ним, я понял, что чего-то стою в профессиональном плане и поднял свою квалификацию. Спасибо Фабио за доверие. Он не только велик как тренер, но и великолепный человек. Те, кто с ним работал, вряд ли скажут о нем что-то плохое», – сказал Безуглов.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!