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    Капелло покидает пост главного тренера сборной России

    РФС известил общественность, что теперь итальянский специалист Фабио Капелло больше не тренирует сборную России по футболу. Стороны достигли соглашения о прекращении трудового договора.

    Главный футбольный орган нашей страны поблагодарил экс-наставника за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов. С взаимными чувствами покидает Россию и сам дон Фабио, который увозит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 930-и миллионов рублей.

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    Источник: РФС

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    14.07.2015 10:56
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    Комментарии (512)
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    Carcasss
    1436893272
    на его месте должен, канеш, быть я---но увы, промоушен у меня фиговый
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    edubokom
    1436893822
    да нормальный он тренер. Наш футбол не нормальный. Чё это за деньги, чё это за контракты такие. А всё началось с задержки зарплаты. Тут капелло и потёк, а может и плюнул на всё это дело. Ну не все такие профессионалы
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    nahan
    1436899880
    Скатертью дорога...
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    alSm
    1436904768
    Главный футбольный орган нашей страны ВЫРАЗИЛ 930 миллионов благодарностей экс-наставнику нашей сборной за проделанную работу и пожелал ему.. может и вправду успехов пожелал.
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    Roman412
    1436910555
    Все дело в абсолютной неадекватности наших футбольных и спортивных руководителей.Они люди из другой,шизоидной реальности.Подписывать контракты на такие деньжищи- это либо маразм,либо коррупционная схема.Сам Капелло,видимо,даже не сразу сообразил,какая сборная ему досталась.А сообразив-растерялся и начал допускать нехарактерные доя себя тренерские ошибки.постарел и сдал Дон Фабио.Ну а руководство РФС и товарищ Мутко в очередной раз выставили себя на потеху всему миру.
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    YRunner
    1436911064
    Вот это кидалово...
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    3емлянин
    1436916592
    Писец, полный :~))
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    Павлюченко 13
    1437050097
    ...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114507
    Разрушитель всего и вся...
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    ologreds
    1694997615
    numo435638
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