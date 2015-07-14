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    • Никифоров: «Почти уверен, что Аршавин адаптируется без проблем»

    Никифоров: «Почти уверен, что Аршавин адаптируется без проблем»

    Тренер краснодарской «Кубани» Юрий Никифоров поделился своими мыслями по поводу подписания контракта южанами с бывшим игроком сборной России Андреем Аршавиным.

    «К нам пришел очень хороший и опытный футболист. Это усиление для любой команды. Дай Бог, чтобы у Аршавина у нас все получилось и чтобы то время, которое он провел в «Зените», не сказалось на его желании выступать. В футболе бывают такие ситуации, когда какие-то игроки становятся не нужными новому тренеру. Но мы должны понимать, что заранее Аршавина игроком основного состава сделать не можем. В этом вопросе все будет зависеть от самого Андрея. Адаптация? На 99 процентов с ней проблем не возникнет, ведь Аршавин играл и в другой стране, и в сборной, причем делал это порой прекрасно», – заявил Никифоров.

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    Источник: Eurofootball

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    14.07.2015 07:43
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ДАША Д
    1436849856
    Адаптируется на лавке, как в Зените.
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    magg27
    1436850867
    Надеюсь там хоть за ум возьмётся!
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    Fred Devil
    1436852174
    Юра Никифоров - Халк из прошлого! Он пушкой с середины поля забивал, и сетку рвал, и с пенальти вратарь с мячом в ворота залетал! Помним героя 90-х!))
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    борька
    1436852266
    справится и поможет. Он еще должен в сборной играть
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    starche
    1436852746
    100% адаптируется и принесет пользу команде. Просто надо очень умно его использовать.
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    sir_Alex
    1436852966
    \"Почти\" не считается
    Ответить
    mat73
    1436854552
    Неплохой коллектив собирается в Кубани, учитывая тренеров Хохлова с Никифоровым!
    Ответить
    KAFA2525
    1436858939
    Прав, одессит… Успехов АНДРЕЮ !!!
    Ответить
    nahan
    1436894039
    Удачи пешеходу...
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435622
    Ответить
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