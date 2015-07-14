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    Анчелотти пожелал Касильясу удачи

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти напутствовал Икера Касильяса, который перешел в португальский «Порту».

    «Желаю тебе всего самого хорошего. Удачи, капитан», – написал итальянец.

    За 17 лет в стане «сливочных» испанец провел 510 матчей и пропустил 525 мячей.

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    Источник: Twitter

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    14.07.2015 06:57
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    Комментарии (9)
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    Baisangur95reg
    1436846741
    Поперли Лучшего вратаря Футбола !\"Я Льва Яшина не когда не видел ,так что не пишите мне кто тут лучший\" От Розового мешка можно ожидать все что угодно !ДЕ хея Уехал с МЮ !Что ж теперь будет делать Перес ,поставит Наваса?Ну значит ждите повторения Эль-Классико 29.11.2010!Я думаю Болелы Розовых Девушек Эту дату прекрасно ЗНают!
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    Mr_Tim
    1436847894
    Легенда без спорно! трофеев ему в новом клубе!
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    caravanbashi
    1436848049
    25 мячей годовых, для Ла Лиги это сверхнадежность и ни у какого Буффона таких показателей не было, нет и не будет!
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    sir_Alex
    1436853467
    Благодетель!
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    Сашка Охотник
    1436853815
    скоро придется желать удачи еще пол составу реала
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    ANTI CULE
    1436854273
    Хотелось чтобы Анчи стал тренером драконов)
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    nahan
    1436893763
    Касильяса любят миллионы болельщиков по всему миру. Удачи Касе!
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    ologreds
    1694997617
    numo435618
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