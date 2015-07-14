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    Барриос заключил контракт с «Палмейрасом»

    Парагвайский футболист Лукас Барриос, до недавнего времени принадлежавший московскому «Спартаку», подписал контракт с бразильским «Палмейрасом». Соглашение рассчитано на три года. Но выступать за новый клуб форварду на данный момент мешает отсутствие рабочей визы, которую он должен получить в ближайшее время.

    Бразильцы заплатили «Спартаку» порядка трех миллионов евро.



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    Источник: ФК «Палмейрас»

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    14.07.2015 06:08
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    Комментарии (5)
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    mat73
    1436848539
    Ладно хоть так. Удачи парню!
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    sir_Alex
    1436855346
    Удачи ему!
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    Die Roten
    1436880177
    удачи.
    Ответить
    nahan
    1436892937
    Доволен Барриос, удачи ему.
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435614
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