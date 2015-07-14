Барриос заключил контракт с «Палмейрасом»

Парагвайский футболист Лукас Барриос, до недавнего времени принадлежавший московскому «Спартаку», подписал контракт с бразильским «Палмейрасом». Соглашение рассчитано на три года. Но выступать за новый клуб форварду на данный момент мешает отсутствие рабочей визы, которую он должен получить в ближайшее время.



Бразильцы заплатили «Спартаку» порядка трех миллионов евро.







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