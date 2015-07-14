«Рома» интересуется Рондоном

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Хосе Саломону Рондону.

Римляне рассматривают 25-летнего венесуэльца в качестве альтернативы форварду «Манчестер Сити» Эдину Джеко, за которого «горожане» требуют 35 миллионов евро.