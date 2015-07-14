Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Рома» интересуется Рондоном

    «Рома» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Хосе Саломону Рондону.
    Римляне рассматривают 25-летнего венесуэльца в качестве альтернативы форварду «Манчестер Сити» Эдину Джеко, за которого «горожане» требуют 35 миллионов евро.
    «Рома» уже начала сбор информации о Рондоне. «Зенит» готов продать игрока за 20-22 миллиона евро.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии (37)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Arhive
    1436839634
    неужель за 20 млн некого купить больше?
    Ответить
    Bearded man
    1436844282
    За 20 можно смело отдавать.
    Ответить
    REDWHITE_
    1436852498
    рондон 20 млн!!))) 10-12 млн., красная цена в базарный день)))
    Ответить
    starche
    1436852603
    Джеко значительно сильнее.
    Ответить
    112910415
    1436852834
    срочно продать!
    Ответить
    korn3512
    1436855268
    Он же уже порвался..
    Ответить
    slavik166
    1436859823
    Главные специалисты по трансферам,тактике,стратегии клубов-это бледно-розовые пятаки ,пониобразные млекопитающие и всё это располагается на базе ржавой дрезины , а топливом для этого странного механизма является -мусор.Всё это месиво и есть масковское футбольное сообщество,питательной средой является ненав исть к ПЕТЕРБУРГУ и ЗЕНИТУ.
    Ответить
    sir_Alex
    1436860117
    Им армейского негра мало??
    Ответить
    nahan
    1436892665
    Нельзя его продавать.
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435611
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+