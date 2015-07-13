Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Рома» продлила контракт с Наингголаном

    «Рома» на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с полузащитником Раджой Наингголаном. 27-летний бельгиец продлил соглашение с римским клубом на 5 лет – до 2020 года.
    Ранее сообщалось, что по новому соглашению Наингголан будет зарабатывать в «Роме» 3,5 миллиона евро в год. Игрок сборной Бельгии выступает в Италии с 2004 года. Предыдущими клубами хавбека были «Пьяченца» и «Кальяри». В сезоне-2014/15 Наингголан провел за «Рому» 46 матчей во всех турнирах, забив 5 голов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Рома»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mara
    1436806788
    Пожалуй, лучший футболист Ромы на данный момент.
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1436807209
    Отличный игрок, удачи ему!
    Ответить
    Zenit-84
    1436807993
    Поздравляем!
    Ответить
    dimagas1
    1436809172
    Кто кто ,а он усилит любо клуб. Хороший игрок.
    Ответить
    Juventus21
    1436815822
    Качественный игрок. Продление контракта верный шаг.
    Ответить
    КиLLеr
    1436817088
    Не удивлен,Раджа отличный игрок.
    Ответить
    Evgenii333
    1436822325
    рома чемпион
    Ответить
    ANTI CULE
    1436854615
    Правильное решение,Раджа неплохой игрок!
    Ответить
    nahan
    1436890723
    Желающих подписать Наигголана предостаточно.
    Ответить
    ologreds
    1694997619
    numo435591
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+