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    «Динамо» расторгло контракт с Черчесовым

    В твиттере ФК «Динамо» появилось сообщение об официальной отставке тренера Станислава Черчесова и назначении на освободившуюся должность Андрея Кобелева.

    «Андрей Кобелев сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, трудовой договор с которым расторгнут по обоюдному согласию сторон», – говорится в сообщении.

    Напомним, что Черчесов возглавил московское «Динамо» в апреле 2014 года. На посту тренера «бело-голубых» Черчесов дважды приводил команду к четвертому месту в чемпионате России, а в сезоне-2014/15 команда под его руководством дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила итальянскому «Наполи». Сегодня,13 июля, Черчесов отправлен в отставку. Незадолго до увольнения в руководстве клуба произошли серьезные перестановки, в частности, на должность спортивного директора был назначен экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    13.07.2015 18:24
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    Комментарии (235)
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    di Namo
    1436856627
    Первый круг Черчесов провел замечательно. И большинство Динамовских болел отдавали ему должное. Но последние 8 матчей 2-го круга... Все забыли? Это что, не тренерский косяк? 8 очков в 8-и играх!!! Супер-тренер! Ничья с Арсеналом, ничья с Торпедо, проигрыш Амкару... И это все за каких-то 40 дней. Как тренер поработал, так команда и финиширует!
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    _armeec_
    1436859159
    Всё таки \"выжил\" его Денисов )))
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    178Rus
    1436859513
    вот и хорошо... но только почему именно сейчас, а не сразу после окончания сезона (14-15).
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    spartak11
    1436868389
    довыё.....ся
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    o33uk
    1436875622
    Ну что ж как не прискорбно осознавать, но ничего нового каждые полтора года происходит одно и тоже, но в этот раз мы достигли апогея кретинизма. За шесть дней до старта чемпионата сливают главного тренера, который работал на мой взгляд из всех предыдущих тренеров наиболее успешно, а на его место приглашают очень \"маститого\" специалиста Кобелева не работавшего НИГДЕ с 2012 года, которым восторгаются Борисыч ну и ему подобные получая экстаз видимо от воспоминаний о третьем месте и о боже квалификация ЛЧ(слив Селтику и слив могу ошибиться по моему Болгарам)блин об этом даже стыдно вспоминать потому что прошло уже много лет. Последнее место работы Кобелева Крылья Советов ни убавить ни прибавить!!! Самое страшное то что оставшись без Еврокубков разбегутся все кто пришёл при Саламыче и первым будет Матьё, за ним и остальные т.к. смотреть на этот бардак никому не захочется да и не зачем. Короче говоря сезон мне кажется уже провален заранее, т.к. пока Кобелев перезнакомится со всеми, пока изучит возможности игроков пройдёт уйма времени да и перестроится на игру нового тренера тоже займёт время хотя и немного т.к. кроме игры от обороны и навесов в штрафную на одинокого нападающего больше, он ничего придумать не сможет.(На матч с Зенитом попытаюсь угадать тактику 5-4-1 он всегда так играл) Собирался ехать брать абик, но после этих событий буду лучше на дачу ездить чем смотреть это унылое ..вно, и поверьте я не один кто так же думает, буду угарать когда D2 начнёт опять голосить Сколько можно вы з....ли и тд.. Очень жаль что Саламыча попросили на выход(((((((
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    Aris
    1436881530
    Откровенная прачечная... Саламыч серьезный мужик, насмотрелся он ... и, вероятно, сам бы ушел...... В этом-то и вся сила.... чиновников.....
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    nahan
    1436889638
    Что ж, успешной работы Кобелеву.
    Ответить
    ren888888
    1436973946
    Здравствуй родной кишлак)
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    Sevastopol-www
    1437114906
    Новая эпоха
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    ologreds
    1694997619
    numo435583
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