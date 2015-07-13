«Динамо» расторгло контракт с Черчесовым

В твиттере ФК «Динамо» появилось сообщение об официальной отставке тренера Станислава Черчесова и назначении на освободившуюся должность Андрея Кобелева.



«Андрей Кобелев сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, трудовой договор с которым расторгнут по обоюдному согласию сторон», – говорится в сообщении.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Напомним, что Черчесов возглавил московское «Динамо» в апреле 2014 года. На посту тренера «бело-голубых» Черчесов дважды приводил команду к четвертому месту в чемпионате России, а в сезоне-2014/15 команда под его руководством дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила итальянскому «Наполи». Сегодня,13 июля, Черчесов отправлен в отставку. Незадолго до увольнения в руководстве клуба произошли серьезные перестановки, в частности, на должность спортивного директора был назначен экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!