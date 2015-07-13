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    • В «Динамо» подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

    В «Динамо» подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

    Заместитель исполнительного директора «Динамо» Дмитрий Иванов подтвердил, что Андрей Кобелев назначен на должность главного тренера команды.
    «Да, все определилось, могу подтвердить», – ответил Иванов по телефону на вопрос о том, действительно ли Кобелев назначен главным тренером, сообщает «Р-спорт».
    Собеседник также сказал, что пока неизвестно, кто войдет в тренерский штаб Кобелева. «Это вопрос на его (Кобелева) усмотрение», – заявил он.

    Отметим, что «Динамо» пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.
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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 18:09
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    Комментарии (52)
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    BornInUSSR
    1436809402
    да не будут конфликтовать, Денисов враз поставит тренеришку на место)
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    голова1989
    1436812916
    вот ачем
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    rubinovyi2
    1436812974
    А,чего Стас темнил,что все хорошо?
    Ответить
    dzhixan
    1436813116
    вангую, в новом сезон динамо будет ниже 10 места. почему в стране нет футбола? потому что клубы принадлежат жадным п....сам
    Ответить
    sobaka120982
    1436813616
    Ну не пойму я,почему??ведь Кобелев уже был и выганяли со свистом.руководство что считает на этот раз попрет????
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    alboro
    1436831197
    ок
    Ответить
    Baisangur95reg
    1436832833
    КобельЕв !=D Джон Терри Русский вариант
    Ответить
    alessios1990
    1436839342
    Ну других кандидатур практически и не было! Почти без вариантов. Ходили разговоры про Силкина, но в итоге новым старым главным тренером стал Андрей Николаевич Кобелев) Удачи ему в новом сезоне!
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    nahan
    1436889484
    Кобелеву нужен карт-бланш.
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    ologreds
    1694997619
    numo435581
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