В «Динамо» подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

Заместитель исполнительного директора «Динамо» Дмитрий Иванов подтвердил, что Андрей Кобелев назначен на должность главного тренера команды.



«Да, все определилось, могу подтвердить», – ответил Иванов по телефону на вопрос о том, действительно ли Кобелев назначен главным тренером, сообщает «Р-спорт».

Собеседник также сказал, что пока неизвестно, кто войдет в тренерский штаб Кобелева. «Это вопрос на его (Кобелева) усмотрение», – заявил он.



Отметим, что «Динамо» пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.