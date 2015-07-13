В «Динамо» подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

Заместитель исполнительного директора «Динамо» Дмитрий Иванов подтвердил, что Андрей Кобелев назначен на должность главного тренера команды.
«Да, все определилось, могу подтвердить», – ответил Иванов по телефону на вопрос о том, действительно ли Кобелев назначен главным тренером, сообщает «Р-спорт».
Собеседник также сказал, что пока неизвестно, кто войдет в тренерский штаб Кобелева. «Это вопрос на его (Кобелева) усмотрение», – заявил он.
Отметим, что «Динамо» пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.
Отметим, что «Динамо» пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.
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