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    • Сарсания: «Главное, чтоб Кобелев и Денисов не конфликтовали»

    Сарсания: «Главное, чтоб Кобелев и Денисов не конфликтовали»

    Некогда спортивный директор московского «Динамо» Константин Сарсания прокомментировал назначение Андрея Кобелева на пост главного тренера бело-голубых.

    «Я рад, что Андрей вернулся в клуб, где произошло его формирование как футболиста и где он даже тренировал. На первых порах все будет зависеть от того, какую помощь ему будет оказывать руководство. Это важная деталь. Надеюсь, у него все получится. Игорь Денисов? Его возвращение в состав логично. Его брали за большие деньги, он был основным футболистом. Главное, чтоб Игорь избежал конфликтов с новым рулевым и тогда у «Динамо» все должно пойти хорошо», – сказал Сарсания.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 17:51
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    Комментарии (46)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rruma
    1436814750
    да уж, главное, чтоб своя жена не стала чужой
    Ответить
    nemolod
    1436815023
    Скорее всего конфликты были не с одним Денисовым у Черчесова,просто Игорь оказался единственным,кто осмелился в глаза все высказать! И по сути,опытный футболист был прав,а вот у тренера не хватило сил согласиться и молча проглотить горькую пилюлю правды,а вместо этого побежал докладывать руководству об инциденте-теперь бумерангом ударило по бывшему тренеру Динамо! А Кобелеву с Денисовым на сегодняшний момент нет причин конфликтовать-наверняка оба хотят вместе поработать на поле!
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    Zenit-84
    1436815993
    Слушайтесь Денисова!
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    Krasnodar 123
    1436817840
    ГДЕ ФИН РОТЕНБУРГ ПОЧЕМУ О НЕМ НИ СЛОВЕЧКА?
    Ответить
    СбС
    1436817924
    Грамотно все сделало д- мо
    Ответить
    kkomov
    1436822939
    у них обоих характер плохой - должны схлестнуться
    Ответить
    alessios1990
    1436839390
    Да, это очень важно! Главное, чтобы все было тихо, мирно и без скандалов.
    Ответить
    АртурZaСМ
    1436842373
    Денисов как какой-то геморрой)))
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    nahan
    1436889367
    Кобелева и снимали не заслуженно, не дали реализовать свои талант.
    Ответить
    ologreds
    1694997619
    numo435580
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