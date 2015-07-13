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    Мутко: «Судьбу Капелло прояснят сегодня-завтра»

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал информацию, что главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло уже отправлен в отставку.

    «Дней 10-15 назад я попросил не поднимать этот вопрос, чтобы дать его спокойно решить. Сегодня вечером или завтра на исполкоме РФС и.о. президента организации Никита Симонян все необходимые заявления сделает. А все остальное является домыслами», – заявил министр.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 17:37
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    Комментарии (33)
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    qisi77
    1436805461
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    lobsterdam
    1436808527
    Вот потому-то макароннику и выплатили зря-плату до конца года в виде компенсации.
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    iBragim2102
    1436810394
    Опять монетку кидать будут?
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    колпанколпан
    1436811306
    Вот ведь вопрос.Когда же обделавшегося Мутка выкинут в отставку?Ну ладно не попали с Капелло как с тренером,рабочий момент.Но заключенный контракт подписаный МУТКО И ТОЛСТЫХ --ЭТО ВЕРХ БЕЗГРАМОТНОСТИ ,САМОНАДЕЯННОСТИ --АБСОЛЮТНО БЕЗДАРНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.К ТОМУ ЛИБО ОНИ-- ЗАЗВЕЗДИВШИЕ ЧИНАРИКИ У КОТОРЫХ ГЛАЗА ЗАПЛЫЛИ ОТ ЖИРА,ЛИБО ОТЧАЯВШИЕСЯ ИДИОТЫ ПРИЗВАВШИЕ ЕДИНСТВЕННУЮ ПАЛОЧКУ ВЫРУЧАЛОЧКУ НА СВЕТЕ.В ПОСЛЕДНЕЕ НЕ ВЕРЮ.ПРОСТО БЕЗГРАМОТНЫЕ ЗАРВАВШИЕСЯ ПАСТУХИ У ВЛАСТИ.
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    Слуцкий
    1436811712
    Ой не ври бомже пёс питерский не ври не сегодня и не завтра мученье сборной России не окончутся кишка тонка у этого [Соблюдайте правила] мутко разорвать контракт с Капелло будем терпеть его вплоть до ЧМ 2018 а то и после только съедет
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    Федырыч
    1436830651
    Кто будет платить бабло Капелло? Мутко? Именно он должен это сделать, а не переваливать свой долг на других.
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    Evgenii333
    1436836961
    jcnfdzn
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    alessios1990
    1436839427
    Да она и так уже решена! Он больше не будет тренировать сборную России) И слава Богу!
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    nahan
    1436889177
    Слишком много отступных заплатят...
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    ologreds
    1694997619
    numo435579
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