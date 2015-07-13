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    Аршавин стал игроком «Кубани»

    Как и ожидалось, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подписал контракт с краснодарской «Кубанью». Срок соглашения с ним составляет один год. Медицинское обследование, проведенное сегодня, подтвердило абсолютное здоровье у игрока.

    Дебютировать за новую команду Аршавин может ровно через неделю в поединке против «Урала».

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    Источник: ФК «Кубань»

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    13.07.2015 17:29
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    Комментарии (180)
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    AGLEVAN
    1436856733
    Странно что он медобследование смог пройти
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    ибрагимхалил
    1436857936
    надеюсь ему не поставили большую зарплату!!!
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    Amir_Abaza
    1436863979
    Удачи Андрею. Все его с [Соблюдайте правила ]м мешают последние годы, однако, он - лучший российский игрок за последние 25 лет. У каждого бывают ошибки.
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    kamelot
    1436872025
    Андрюша, геморрой лечится исключительно холодной водой.
    Ответить
    nahan
    1436889073
    Удачи пешеходу...
    Ответить
    Aris
    1436890269
    Пьют и эту команду!
    Ответить
    n272nm
    1436956120
    Удачи Андрею Сергеевичу в новой команде и большое человеческое спасибо за то, что он сделал в Зените.
    Ответить
    andrefino13
    1436971171
    Система осень-весна,начинает работать.Зведы рвуться в Краснодарский край.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114970
    Здоровье в порядке
    Ответить
    ologreds
    1694997619
    numo435578
    Ответить
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