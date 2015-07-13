Аршавин стал игроком «Кубани»

Как и ожидалось, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подписал контракт с краснодарской «Кубанью». Срок соглашения с ним составляет один год. Медицинское обследование, проведенное сегодня, подтвердило абсолютное здоровье у игрока.



Дебютировать за новую команду Аршавин может ровно через неделю в поединке против «Урала».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

