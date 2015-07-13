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    Игнатьев: «Слуцкий – надежда нашей сборной»

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что, вероятнее всего, главным тренером сборной России в ближайшее время станет Леонид Слуцкий.

    «Считаю, что на данном этапе совмещение постов с его стороны вполне приемлемо. Буду очень рад, если именно Слуцкий возглавит сборную. До конца этого года можно работать и там, и там, а потом сконцентрироваться только на главной команде страны. Я не вижу других кандидатов на этот пост кроме Слуцкого и Юрия Семина. А вообще, я не сторонник совмещения. Сборная – это очень ответственное место, которое требует много времени и энергии. Леонид Викторович же – это надежда нашей команды. Да, в ЦСКА у него все хорошо, но ради государства можно отказаться от клуба», – сказал Игнатьев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 17:24
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    Комментарии (67)
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    Yurik777
    1436816503
    вот только не надо давить на патриотические чувства и заставлять ради государства бросаться на амбразуру. слуцкий умный мужик и сам решит что ему нужно.
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    Великолепный
    1436816525
    Бабаев: \"Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов\" Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о деталях контракта главного тренера клуба ЦСКА Леонида Слуцкого. \"Леонид Викторович - не тот человек, который может просто развернуться и помахать ручкой. В любом случае он будет отталкиваться от мнения клуба. У него есть и свое мнение, которое он выскажет, когда будет официальная тема для обсуждения. Согласно трудовому договору совмещение не предусмотрено. Знаю не больше вашего, с интересом читал новости, касающиеся этой темы. Никаких официальных оснований заявлять об этом нет, поэтому и комментировать нечего. Не имеет смысла говорить в сослагательном наклонении о совмещении, но мое мнение - это не оптимальный вариант как для клуба, так и для сборной\", - заявил Бабаев.
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    АнДрЮхА 21
    1436823147
    Конечно все так будут говорить, но на самом деле это не так, если бы не Гинер то слуцкого уволили бы в первом его сезоне за цска ахаххаа
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    kkomov
    1436823704
    иди ты со своей такой надеждой - задрали эти старперы от футбола
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    Neall
    1436825419
    Надежда? Боря что, вправду верит в то что все наши беды сборной решаться легким взмахом подписи под контраком с новым тренером?? Надежда... Ха)) И \"это\" есть синьор Качалкин, чьим танцем, мечтающего о полете пьяного бегемота на цыганской свадьбе, видимо планируется вдохновлять игроков нашей сборной?? Нееееее, Леня слишком мягкотелый... Он собеседование, конечно, может пройти, да, но только в такой веселой басне как \"РоссийскАй Футболъ\" =) А на нашу пилораму требуется суровый русскАй мужик, с четким пониманием своего дела, предельно точным и ясным мышлением, нацеленным на положительный для сборной результат, при этом обладая бешеной энергетикой и мотивационными задатками рискового тактика! Мастер нужен))) заинтересовать, объяснить, донести! если плохо всё совсем - вдолбить)) Этот человек должен иметь власть в принятии самостоятельных решений как главный тренер сборной, отвечающий за результат, собрав при этом рабочую мобильную команду - от кухарки до тренеров и игроков. Фактически - быть основным лицом всей кампании-2018! Поэтому кто сейчас встанет у руля команды - будет выбран с прицелом на чм))
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    alessios1990
    1436839798
    Конечно Слуцкий входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной, но вероятнее всего руководству ЦСКА это не понравится и оно не отпустит Леонида Викторовича тренировать национальную команду. А уже когда Слуцкий не будет тренером армейского клуба, то почему бы и нет)
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    забайкальский армеец
    1436854940
    Оставьте Лёню в покое,у него неплохая работа.
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    Vizor
    1436855725
    Ради государства!! Ради СТРАНЫ, ОТЕЧЕСТВА, РОДИНЫ, в конце концов! Но чтоб РАДИ ГОСУДАРСТВА! Что-то не то сказал Вице-президент московского \"Торпедо\")
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    nahan
    1436889005
    Варианты есть, того же Непомнящего можно назначить. Опытный, мудрый тренер.
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    ologreds
    1694997619
    numo435577
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