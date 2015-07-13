«Уфа» пополнила ряды форвардом «Мидтьюлланда»

Нападающий датского «Мидтьюлланда» Сильвестр Игбун продолжит карьеру в «Уфе». Контракт с ним рассчитан на четыре года.



«Надеюсь, все примут и поймут мое решение. РФПЛ есть вызов для меня. Но по Дании буду скучать», – признался нигериец.



Игбун провел за бывший клуб 164 матча и забил 47 мячей.



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