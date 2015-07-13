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    «Уфа» пополнила ряды форвардом «Мидтьюлланда»

    Нападающий датского «Мидтьюлланда» Сильвестр Игбун продолжит карьеру в «Уфе». Контракт с ним рассчитан на четыре года.

    «Надеюсь, все примут и поймут мое решение. РФПЛ есть вызов для меня. Но по Дании буду скучать», – признался нигериец.

    Игбун провел за бывший клуб 164 матча и забил 47 мячей.

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    Источник: ФК «Уфа»

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    13.07.2015 16:31
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    Комментарии (27)
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    урфинДжо
    1436798289
    ясно
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    Carol
    1436802123
    Не понимаю, зачем менять клуб, который в этом сезоне впервые сыграет в Лиге Чемпионов, где вполне может дойти до группы, на Уфу, как там кстати у Уфы со стадионом? Есть где играть, или опять скитаться по всей стране будут?
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    veretennikoff-gud
    1436803834
    Будем посмотреть!
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    Timur1991
    1436804033
    Молодцы
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    голова1989
    1436813062
    я рад
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    Аvi-8
    1436827322
    За монетой погнался. Уфа, РПЛ - странный выбор.
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    mat73
    1436845848
    Неплохо - 164 / 47 = 3,49. Почти в каждом третьем матче забивал!
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    bacardpsic
    1436858522
    я канеш не инженер насо, но что-то мне подсказывает, что этот игрок дешевле и лучше аршавина
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    nahan
    1436888163
    Даже фамилия говорит о классе игрока...
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    ologreds
    1694997619
    numo435572
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